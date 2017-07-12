Среда, 12 Июля 2017 11:50

АрмИнфо.Учитывая, что перемежающиеся с переговорами и дипломатическими саммитами военные эскалации, давно и прочно стали важным элементом мирного процесса, июльская вспышка в Карабахе - не первая и, скорее всего, не последняя. Подобное мнение выразил АрмИнфо российский аналитик Сергей Маркедонов.

Июль ознаменовался очередным всплеском насилия на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск. На фоне многочисленных нарушений режима прекращения огня особенно выделялись события 4 и 7 июля. Инициатором, сопровождаемого жертвами, в том числе среди гражданского населения, нагревания ситуации традиционно является руководство Азербайджана. Впрочем, Ереван и Баку дают свою версию событий, а сопредседатели МГ ОБСЕ, уходя от однозначных оценок, акцентируют внимание на недопустимости военных инцидентов.

По оценкам аналитика, определенную выгоду из вооруженных обострений извлекают и Армения, и Азербайджан. В частности, в Баку с помощью силового давления пытаются изменить в свою пользу позицию стран-сопредседателей Минской группы. В Азербайджане считают, что балансирование на грани большой войны и перманентной военной тревоги должно подтолкнуть Россию, США и Францию, а также Иран к мысли усиления давления на Армению с целью принуждения Еревана к уступкам ради предотвращения региональной нестабильности.

Готовность же Еревана к переговорам, на фоне регулярных нарушений перемирия, Баку, по оценкам аналитика, пытается представить, как зримое доказательство готовности армянских сторон отказаться от максималистских установок. При этом, на его взгляд, то насколько такое представление соответствует действительности, является совершенно иным вопросом, поскольку солидных доказательств в пользу бакинской версии не представлено.

По оценкам Маркедонова, Армения в свою очередь демонстрирует недоговороспособность Баку, его исключительную приверженность к силе. Он подчеркнул, что армянские политики и дипломаты после "четырехдневной войны" уже привычно сравнивают Азербайджан с террористической группировкой <Исламское государство>. При этом ни Баку, ни Ереван от переговорного процесса в принципе не отказываются, даже после новых вспышек насилия и жертв на линии соприкосновения.