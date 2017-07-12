Среда, 12 Июля 2017 11:47

АрмИнфо.Попирание общих норм и принципов происходит не спонтанно, и не удивляет тот факт, что государство-член ОБСЕ, бросивший вызов Ереванскому офису Организации, остался один на одни и оказался в изоляции. Об этом 11 июля в Вене в ходе выступления на неформальной встрече министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

Армянский министр напомнил, что в основу ОБСЕ заложен принцип объединения усилий для преодоления недоверия и укрепления доверия, а диалог и сотрудничество всегда считались инструментами для достижения общих целей. <Причины регресса в сотрудничестве и разложение доверия не ограничиваются наличием разногласий по ряду направлений. Тут также нужно упомянуть о злоупотреблении принципом консенсуса, в связи с чем наносится удар не только сохранению доверия, но и расшатывается основная миссия ОБСЕ - разрешение проблем посредством диалога и сотрудничества, а не навязыванием позиции одного из стран членов структуры в ущерб остальным и всей организации. Отказ Азербайджана присоединиться к консенсусу о продлении мандата миссии Ереванского офиса ОБСЕ не только наносит ущерб полевым миссиям организации, но и сотрудничеству по выполнению обязательств. Азербайджан попирает обязательства ОБСЕ даже в собственной стране и закрыл миссию организации в Баку, после чего нанес удар по присутствию ОБСЕ в регионе в целом>, - сказал армянский министр.

По его словам, Азербайджан противится обязательствам ОБСЕ, включающим все три плоскости. <Руководство Азербайджана не упускает ни одного случая для представления своей страны в качестве государства, поощряющего мультикультуризм, однако на деле, уничтожение армянского культурного наследия свидетельствуют об обратном. В докладе Европейской комиссии по борьбе против расизма и дискриминации за 2016 год отмечается: <Политические лидеры, образовательные учреждения и СМИ продолжают распространять армянофобские призывы. Целое поколение азербайджанцев выросло на риторике нетерпимости и ненависти>. Именно в такой атмосфере выросло это поколение, которое на почве национальной ненависти постоянно осуществляет ужасные преступления. Как может руководство Баку говорить о мультикультуризме и одновременно назвать всех армян <врагами номер один для Азербайджана>? Вероятно, Баку считает это проявлением самопровозглашенной <разумной силы>. Но нет ничего разумного в попытках ввести в заблуждение международное сообщество. Многие страны прекрасно информированы о реальной ситуации в Азербайджане, и призывают своих граждан армянского происхождения воздержаться от визитов в эту страны, где они могут стать жертвами расизма и дискриминации>, - отметил Налбандян.

Отметим, что Ереванский офис ОБСЕ полностью прекратит свою деятельность в Ереване 31 августа текущего года. Это был последний полностью функционирующий офис организации в регионе. Причиной закрытия офиса послужило вето, наложенное Азербайджаном на продолжение дальнейшей миссии офиса ОБСЕ в Ереване. Как известно, ОБСЕ, согласно своему уставу, приминает решения на консенсусной основе, и, несмотря на то, что все страны-члены выступили за продолжение миссии ереванского офиса, который является единственным в регионе, вето Азербайджана приведет к закрытию офиса организации в Армении. Отметим, что председательство Австрии в ОБСЕ также приложило усилия в направлении продолжения миссии организации в Ереване, однако это не повлияло на решение Баку.