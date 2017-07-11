Вторник, 11 Июля 2017 23:50

АрмИнфо. Ардшинбанк сообщает, что международные банковские переводы выполняются практически во все страны мира в среднем в течение одного дня.

Имея широкую сеть партнеров и сотрудничая с ведущими и авторитетными банками-корреспондентами, Ардшинбанк предлагает доступные и гибкие тарифы на международные переводы, обеспечивая их скорость, безопасность и высокое качество.

Со 2-ого мая, банк снизил тарифы за международные переводы в иностранной валюте. Комиссия за перевод составляет 0,14%, минимальная сумма перевода - 4500 драмов. Для переводов, осуществляемых посредством услуги «Интернет-банкинг», комиссия составляет 0,1%, минимальная сумма перевода - 3000 драмов. Международные переводы доступны не только для владельцев счетов, но и для лиц, не имеющих счетов в Банке.

Более подробную информацию об измененных тарифах за международные переводы, сроках и условиях исполнения переводов можно найти по ссылке goo.gl/xPkvPP или позвонив 24/7 «Call Center» по телефону (012) 22 22 22, а также с помощью службы «Call Back» на сайте банка.