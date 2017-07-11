Вторник, 11 Июля 2017 16:43

АрмИнфо. Сегодня на берегу озера Севан начался ежегодный евразийский Digithon компании VEON Евразия. В течение недели между собой будут соревноваться команды сотрудников VEON из Армении, Кыргызстана, Грузии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины в международных и мультифункциональных составах.

В рамках Digithon-а сотрудники создают прототипы инновационных цифровых услуг, лучшие из которых в будущем будут реализованы в группе VEON. Армению на конкурсе представляет победитель локального финала, команда Digital Pirates с проектом Bottle letter.

Beeline с огромным вниманием относится к инновационным программам и поощряет среди своих сотрудников активность, инновационное и творческое мышление. Предложенные ими проекты, услуги и приложения основаны на потребностях клиентов, а также на современных тенденциях в сфере и могут сделать наши услуги более передовыми, простыми и удобными для наших клиентов. Мы очень гордимся своей победой в прошлом году и в этом году с радостью принимаем очередной Digithon. Желаю удачи всем участникам», - отметил Гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин

Отметим, что в прошлом году Beeline Digithon Евразия проходил в Кыргызстане на озере Иссык-Куль. Победителем была признана армянская команда BeeForce, представившая проект с новыми решениями в области облачных игр. Согласно регламенту, Digithon проходит в стране команды-победителя, поэтому в этом году всех участников принимает Beeline Армения.