Понедельник, 10 Июля 2017 18:43

АрмИнфо.В Beeline стартует широкомасштабный проект по замене оборудования и обновлению мобильной сети во всех регионах Армении, который нацелен на расширение технических возможностей мобильной сети и предоставление клиентам лучшего качества голосовых услуг и мобильного интернета на всей территории страны.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, модернизация пройдет в несколько этапов и будет завершена в течение ближайших трех месяцев. График работ запланирован таким образом, чтобы минимизировать возникновение технических сложностей. В случае отключения отдельных сегментов сети трафик будет оперативно перенаправлен на работающее оборудование.

<Мы уже провели аналогичную модернизацию мобильной сети в Ереване и очень довольны ее результатами. Технические возможности и качество покрытия значительно улучшились, и мы спешим сделать то же самое в регионах. Инвестиции в инфраструктуру - залог качества и основа для наших простых и удобных услуг>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Согласно источнику, в результате апгрейда сети, клиенты Beeline получат значительное улучшение качества голосовых услуг, а также возрастет скорость мобильного интернета. , - говорится в официальном сообщении компании.

Напомним, что ЗАО "АрменТел" (торговая марка Beeline) входит в группу компаний "ВымпелКом Лтд", которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, оперирующий в 13 странах, со штаб-квартирой в Амстердаме. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы "ВымпелКом Лтд." предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".