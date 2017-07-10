Понедельник, 10 Июля 2017 18:41

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 11 июля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 25-28 во 2-ом квартале Давидашена, 22 на ул.Сисакяна, 8, 10, 11-ые улицы в квартале Ахтанак, улицы Акобянц,

Аракеляна, Хачатряна, Башинджагяна, в Нор Ареше 45-86 на 8-ой улице, 17-43 на 15-ой улице, 24-32 на 19-ой улице, 1-31 на 25-ой улице, 77-106 на 26-ой улице, 1-35 на 27-ой улице, 18-45 на 28-ой улице, 1-25 на 29-ой улице, 25-48 на 30-ой улице, 34-108 на 34-ой улице, 4-33 на 35-ой улице, 27-58 на 36-ой улице, 1-34 на 37-ой улице, 1-33 на 43-ей улице, 6-40 на 45-ой улице, жилые дома 99, 99/1 на 12-ой улице, 38А на 14-ой улице, 14 на ул.Эребуни, 4 на ул. Хагаг Дон, 18, 20, 22, 24, 26 на 1-ой улице Аваневсова, собственные дома 1-40 на переулке Димитрова, 19-41 на 3-ем, 4-ом, 5-ом переулках Димитрова, 13, 25 и жилой дом 26 и на пр.Аршакуняц, собственные дома на 1-ом переулке и 1, 3, 24, 4-43, 49А на 2-ом переулке Аршакунянц, 4 на ул.Горветка, 1-58 на ул.Челюскинцинери, 96 на 2-ом переулке Хоренаци, жилые дома 24 на пр.Тиграна Меца, 4 на ул.Нар-Дос;

10:30-16:30 в Норке собственные дома 36-42 на ул.Арменакяна, 235, 253-255 на ул. Норки Айгинер, собственные дома на 11-ой улице

Айгестана, в 7-ом массиве Нор-Норка жилые дома 18 на ул.Караханяна и прилегающие общественные абоненты, 1 на ул.Акобяна и прилегающие

общественные абоненты;

11:00-13:00 жилые дома 9, 28А на ул.Сундукяна, 28 и собственные дома 12, 190-202 на ул.Г.Кочара и прилегающие общественные абоненты, 1/6

на 27-ой улице Арабкира и прилегающие общественные абоненты;

11:00-15:00 в Нор Ареше собственные дома 51-73 на 9-ой улице, 45-92 на 44-ой улице, 1-74 на 46-ой улице, все на 50-ой улице, жилые дома 72 на 11-ой улице, а также 21, 21/1, 23 на ул.Эребуни;

11:00-17:00 в Канакере собственные дома 1-37 на 2-ой улице и собственные дома на 2-ом переулке и прилегающие общественные абоненты;

в Араратском марзе:

10:00-12:00 частично села Арбат, Хачпар;

10:00-14:00 села Зангагатун, Вардашат, чатично села Ланджар, Авшар, Айгаван;

10:30-16:00 частично села Мргавет;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 частично села Елпин, Артаван;

в Котайкском марзе:

11:00-16:00 в селе Птгни 1, 2, 3 садоводнические территории, частично села Арамус и Ариндж, прилегающие производственные территории и общественные абоненты;

в Гегаркуникском марзе:

12:00-15:00 села Асхадзор, Золакар, Вагашен, Мадина, Лернакерт, в селе Неркин Геташен квартал Сурб Хач и прилегающие общественные абоненты, станции сотовых операторов "ВиваСелл" и "Арментел";

12:00-16:00 в городе Мартуни частично улицы Ереваняна, Гетапня, Шаумяна, Мясникяна, Воинская часть, кварталы Банки, Доосафи и прилегающие общественные абоненты, станции сотовых операторов "ВиваСелл" и "Арментел";

в Лорийском марзе:

12:00-17:00 села Норашен, Петровка, Дзорамут, Гогаван.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.