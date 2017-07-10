Понедельник, 10 Июля 2017 17:42

АрмИнфо.10 июля в Ереване, в административном округе Нор Норк, по адресу пр. Гая 17/1 состоялась торжественная церемония открытия филиала Банка Анелик <Нор Норк>, который ранее действовал в этом же административном округе по адресу ул. Молдавская 27а.

<Нынешнее расположение филиала <Нор Норк> будет способствовать привлечению еще большего числа клиентов. Ранее он действовал в труднодоступном месте, что и послужило основной причиной переноса филиала в многолюдную точку>, - заметил председатель Правления Банка Анелик Нерсес Караманукян, пояснив, что у четом филиала в Нор Норке общее число подразделений составляет 13, из коих столичных насчитывается 7.

Отвечая на вопрос АрмИнфо, он подчеркнул, что, скорее всего в этом году Банк не предусматривает открытия новых подразделений, но при этом будут реконструированы действующие филиалы Банка Анелик на пр. Баграмяна в Ереване, и региональный филиал в Гюмри.

Со своей стороны член Совета ЦБ РА Олег Агасян отметил: <В течении 27 лет своей деятельности Банк Анелик предоставлял качественные

услуги, благодаря чему сумел расширить клиентскую базу. Сегодня Банк играет особенную роль в банковской системе Армении, в суммарных активах которой доля Анелика составляет 14%>. При этом О. Агасян подчеркнул, что Банк очень активен на рынке карточного бизнеса и в предоставлении розничных услуг.

Говоря о розничном бизнесе в беседе с корреспондентом АрмИнфо Н. Караманукян отметил, что и в следующем году Банк будет активно развивать сегмент розничных услуг, в частности, посредством запуска новых кобрендинговых продуктов. В этой связи он подчеркнул, что Банк намерен ежегодно увеличивать свой розничный портфель на 30%.

На торжественной церемонии открытия присутствовали также глава административного округа Нор Норк Армен Улиханян, партнеры Банка Анелик, посетители и другие высокопоставленные гости. Филиал <Нор Норк> будет работать с понедельника по пятницу с 09:15 до 16:45.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИА АрмИнфо, объем кредитных вложений Банка Анелик возрос за 2016 год в 3,6 раз - до 218.8 млрд драмов, из коих на долю розничного кредитования пришлось порядка 13% или 27.7 млрд драмов. Такой рост кредитного портфеля позволил банку нарастить активы в отчетном году в 3 раза - до 283.5 млнд драмов. В итоге доля кредитного портфеля в структуре активов банка выросла с 68% до 77%. Чистую прибыль Банк Анелик нарастил за 2016 год в 5,3 раза - до 1.2 млрд драмов. (Расчетный курс драма на 31.12.2016г - 483,94 др/$1).

Напомним, что Банк Анелик функционирует на рынке с октября 1996 года. После осуществленной в ноябре 2016 года допэмиссии, состав акционеров Банка изменился - вхождение кипрской компании FISTOCO LTD с долей участия в 59,68% снизило долю прежнего акционера в лице ливанского Банка CreditBank S.A.L с 100% до 40,32%. Непрямыми мажоритарными акционерами выступают физлица: Tarek J. Khalefe (CreditBank S.A.L) и Вартан Диланян (FISTOCO LTD).