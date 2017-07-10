Понедельник, 10 Июля 2017 16:50

АрмИнфо.В старейшем ереванском кинотеатре "Москва" 14 июля 2017 в 19-00, в Красном зале, состоится армянская премьера документального фильма-<мюзикла> режиссера Татьяны Данильянц <Шесть музыкантов на фоне города>, которая пройдет в рамках открывшегося накануне в столице Армении международного кинофестиваля <Золотой абрикос>.

Картина рассказывает о шести армянских музыкантах, чья судьба и музыка тесно связаны с судьбой Еревана. Героями полнометражного фильма стали мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян, лауреат премии <Грэмми> и WorldMusicAward, создатель ArmenianNavyBand АртоТунчбояджян, композитор и певица Лилит Пипоян, пианист и джазмен Малхас, композитор, исполнитель музыки на таре Микаэл Восканян и шансонье Форш. Именно их глазами и музыкой показан Ереван, который живет, подчиняясь своим особым ритмам и мелодиям.

<Сначала я предполагала, что получится короткий фильм о Форше, - рассказала автор сценария и режиссер Татьяна Данильянц. - Но документальное кино - дело долгое. Осмысление и переживание темы может происходить на протяжении нескольких лет. Документальное кино - как хороший коньяк, который нуждается в бочках, в настаивании.

Только тогда возникает эффект времени, ведь документальное кино рассказывает о времени и о временах. В конечном итоге я поняла, что фильм расскажет о Ереване глазами шести музыкантов>.

Исследовательский период занял у Татьяны Данильянц почти десять лет - с 2007 по 2014 год. Съемки фильма стартовали в сентябре 2014 года и длились с перерывами до ноября 2015-го. За это время был снят материал о жизни шести музыкантов и города, и найдена уже ставшая редкой хроника 90-х годов, времени <блокады и темноты>, драматического периода в истории страны, о котором за пределами Армении практически никто не знает. Город и его музыка в фильме Татьяны Данильянц становятся единым целым. Картина <Шесть музыкантов на фоне города>, в котором звучит много замечательной и разнообразной музыки, показывает Ереван не только как одну из неформальных <столиц> джаза, но и как один из самых музыкальных городов мира.

По словам кинокритика и куратора Виктории Белопольской, <:если бы существовала Красная Книга Кино, <Шесть музыкантов на фоне города> точно в нее попал бы. Как уникальный представитель жанра <документальный мюзикл:>. <Это фильм, в котором музыка - строго как в мюзикле обычном - становится способом выразить чувства героев. А один из этих героев - город, Ереван>, - считаеьт кинокритик. <Фильм посвящен выживанию и физическому, и выживанию голосов, голоса человека в принципе, выносливости истории и культуры. Город представлен здесь многоликим: центр и периферия, город как память, город как архитектурная и культурная история, город как природа, город, как случайное место встреч людей, город как мимолетные впечатления, город с его жизнью баров и клубов, город, одновременно проникнутый ностальгией и необоримым стремлением идти вперед. И все это фон для путешествия шести музыкантов и их музыки>, - написал о фильме киножурналист Джулиано Вивальди.

На премьере 14 июля фильм <Шесть музыкантов на фоне города> представят режиссер и продюсер Татьяна Данильянц, представитель фонда арменоведческих исследований <АНИВ> Артем Констандян, музыканты, участники фильма. Начало премьерного показа 14 июля в 19-00. После окончания сеанса на площади перед кинотеатром Москва гостей ожидает концерт живой музыки с участием героев фильма.

Фильм был создан при поддержке Фонда развития и поддержки арменоведческих исследований <АНИВ>. Дистрибьютор фильма в России и странах СНГ - ReflexionFilms.