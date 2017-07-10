Понедельник, 10 Июля 2017 14:01

АрмИнфо.Нагорно-карабахский конфликт обсудили в ходе встречи в Стамбуле президент Азербайджана Ильхам Алиев и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Как сообщает АПА, Алиев еще раз выразил позицию Азербайджана в связи с урегулированием этого конфликта, а также проинформировал о последней военной провокации на линии соприкосновения.

Отметим, что президент Азербайджана прибыл в Стамбул для участия в XXII Всемирном нефтяном конгрессе (World Petroleum Congress - WPC). WPC является платформой, в рамках которой потребители, производители, члены правительства, представители энергетического и финансового секторов, ученые могут обсудить будущее мировой энергетики.