Понедельник, 10 Июля 2017 12:50

АрмИнфо.Оппозиционный депутат армянского парламента Никол Пашинян поставил под сомнение эффективность работы генеральной прокуратуры Армении.

"Куанч, господин генеральный прокурор", - заявил Никол Пашинян, используя термин карточной игры в "белот", который означает вотум недоверия. Основанием для недоверия, продолжил депутат, служат многочисленные дела, до сих пор нераскрытые правоохранительными органами страны. Так, по словам депутата, до сих пор остались нераскрытыми дела по факту событий 1 марта 2008 года, когда погибли люди.

Да и в случае с поставщиком хлеба для группы "Сасна црер" Артура Саркисяна, скончавшегося 16 марта текущего года в ереванском медицинском центре "Армения", по-прежнему нет виноватых. "Мы говорили вам, что правовая система приговаривает Артура Саркисяна к смерти. Мы с предупреждали Вас, и жизнь показала, что, по Вашей логике, наше неэкспертное мнение было правильным", - сказал Пашинян. 31 декабря 2016 года Артура Саркисяна выпустили на свободу. Однако суд административных районов Арабкир и Канакер- Зейтун 9 февраля повторно заключил его под стражу, после чего по причине ухудшения состояния здоровья он скончался.

Между тем, как считает генеральный прокурор Артур Давтян, представивший отчет о работе возглавляемого им ведомства в 2016 году, в заключении двойной судебно-медицинской экспертизы не было обосновано наличие у Артура Саркисяна заболеваний, несовместимых с отбыванием наказания, и существовали основания для того, чтобы держать его под стражей. Артур Давтян сказал, что Саркисян длительное время находился на свободе, был госпитализирован и прооперирован. "Назначенная по уголовному делу судебно-медицинская экспертиза даст четкий ответ по поводу смерти Артура Саркисяна. В настоящее время расследование обстоятельства смерти Артура Саркисяна проводится соответствующей экспертной комиссией Министерства здравоохранения Армении. Это та же комиссия, которая отметила, что Артур Саркисян страдает соответствующими заболеваниями", - добавил генпрокурор. В то же время, бывший министр юстиции, а ныне депутат Национального Собрания РА Грайр Товмасян считает, что генеральный прокурор не имеет права давать объяснения по какому-либо делу.

<Предпринимается попытка найти изъян в работе генпрокурора. Еcли говорим о его независимости, то должны понять, что прокурор свободен и от депутатов. Прокурор не имеет права давать объяснения, почему он поступил так. Генпрокурор не имеет права давать объяснения по какому-либо делу. Если не будет такой политической культуры, то нам необходимо законодательно закрепить, что не должны задаваться вопросы относительно конкретного дела", - сказал Товмасян.