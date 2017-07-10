Понедельник, 10 Июля 2017 12:10

АрмИнфо. Армянские и российские пограничники отрабатывают навыки проведения пограничного поиска на стыковом (Нювадинском) направлении.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Армении, цель проводимой совместной тренировки - повышение согласованности действий сил и средств подразделений пограничного управления ФСБ России в РА и подразделений пограничных войск Службы Национальной Безопасности при Правительстве РА в различных условиях. К тренировке были привлечены подразделения Мегринского пограничного отряда ПУ ФСБ России в РА и 2 пограничного отряда ПВ СНБ РА.

<Армянские и российские пограничники отработали порядок взаимного оповещения взаимодействующих подразделений при возникновении обстановки; действия элементов боевого порядка Мегринского пограничного отряда ПУ ФСБ России в РА и 2 пограничного отряда ПВ СНБ РА при поиске нарушителей государственной границы, пытающихся прорваться вглубь территории Нагорно-Карабахской Республики. В соответствии с замыслом проведения тренировки, два условных нарушителя государственной границы, в ходе нарушения государственной границы из Ирана в Армению, преодолели линейную часть сигнализационного комплекса, далее пересекли административную границу Республики Армения и НКР и предприняли попытку скрыться в горной местности. По результатам пограничного поиска, один из учебных нарушителей государственной границы, задержан пограничным нарядом при попытке скрыться, а второй нарушитель был обнаружен при помощи <квадрокоптера> (с установленной на него онлайн видеокамерой). После задержания учебных нарушителей, осуществлен их обыск и конвоирование>, - говорится в сообщении ведомства.