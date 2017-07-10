Понедельник, 10 Июля 2017 11:58

АрмИнфо. На 52-м году жизни умер блогер и журналист Антон Носик.Супруга Носика рассказала телеканалу RT, что у Антона произошла внезапная остановка сердца: <Больше ничего не известно. Это произошло у друзей на даче. Сейчас он находится в Мытищинском морге>.

Антон Носик родился в 1966 г., в1989 г. окончил лечебный факультет Московского государственного медико-стоматологического университета. С 1990 по 1997 г. жил в Израиле, начал заниматься журналистикой. Носик - один из пионеров рунета. Он запускал медиапроекты <Газета.ру>, <Лента.ру>, <Вести.ру>. Руководил проектами в <Рамблере>. С 2006 по 2008 г., работал евангелистом компании SUP, которая сначала купила лицензию на обслуживание русскоязычного сегмента, а затем выкупила полностью владельца сервиса LiveJournal (<Живой журнал>). В ЖЖ был известен под ником dolboeb.

B апреле текущего года Носик посетил Нагорный Карабах. Он отметил, что этот шаг демарш против действий Баку в отношении блогера Александра Лапшина (судят за визит в Нагорный Карабах -Ред.). <Именно после всей истории с Лапшиным я подумал, что надо все же туда съездить, раз это такой глобальный вопрос - противостояние свободы слова и тоталитарных диктатур. В общем, если раньше это было дело личного любопытства, то сейчас это как бы важное политическое заявление>, - сказал Носик коснувшись причин своего визита в Арцах. Тогда же блогер заявил, что войну в Нагорном Карабахе можно было бы остановить секунд за 20 - одним телефонным звонком из Кремля в Баку, одной простой фразой: <Армения - наш союзник>. По его словам, воевать с Россией в Баку точно никто не готов: <Утёрлись бы, и отошли на заранее подготовленные позиции. Отложив продолжение политики другими средствами до лучших времён, они же худшие>. После данного визита в Арцах Носик был включен в <черный список> МИД Азербайджана.