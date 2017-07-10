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 Понедельник, 10 Июля 2017 11:53

Марианна Мкртчян

ПА ОБСЕ призвала минских посредников активизировать усилия по скорейшему урегулированию карабахского конфликта

ПА ОБСЕ призвала минских посредников активизировать усилия по скорейшему урегулированию карабахского конфликта

АрмИнфо. Парламентская ассамблея ОБСЕ выразила обеспокоенность в связи с возобновлением боевых действий на Южном Кавказе, в частности недавним нарушением режима прекращения огня на линии соприкосновения на территориях вокруг Нагорного Карабаха, которые привели к тяжелым людским потерям, в том числе среди гражданского населения. Об этом говорится в Минской декларации, принятой по итогам сессии ПА ОБСЕ, завершившейся в Минске 9 июля.

<Выражаем глубокое сожаление по поводу отсутствия прогресса в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта, призываем стороны незамедлительно вступить в предметные переговоры в интересах нахождения способа скорейшего возможного устойчивого урегулирования конфликта и настоятельно призываем сопредседателей Минской группы ОБСЕ активизировать с этой целью свои усилия>, - говорится в Минской декларации ПА ОБСЕ. 

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