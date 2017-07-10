Понедельник, 10 Июля 2017 11:53

АрмИнфо. Парламентская ассамблея ОБСЕ выразила обеспокоенность в связи с возобновлением боевых действий на Южном Кавказе, в частности недавним нарушением режима прекращения огня на линии соприкосновения на территориях вокруг Нагорного Карабаха, которые привели к тяжелым людским потерям, в том числе среди гражданского населения. Об этом говорится в Минской декларации, принятой по итогам сессии ПА ОБСЕ, завершившейся в Минске 9 июля.

<Выражаем глубокое сожаление по поводу отсутствия прогресса в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта, призываем стороны незамедлительно вступить в предметные переговоры в интересах нахождения способа скорейшего возможного устойчивого урегулирования конфликта и настоятельно призываем сопредседателей Минской группы ОБСЕ активизировать с этой целью свои усилия>, - говорится в Минской декларации ПА ОБСЕ.