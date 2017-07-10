Понедельник, 10 Июля 2017 10:57

АрмИнфо. Вопросы урегулирования нагорно- карабахского конфликта обсудили в Стамбуле главы Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщает АПА, Алиев подробно проинформировал президента Турции о последних <армянских провокациях и военных преступлениях> на линии соприкосновения. В свою очередь Эрдоган подчеркнул, что Турция как всегда поддерживает урегулирование нагорно-карабахского конфликта на основе международных правовых норм в рамках территориальной целостности Азербайджана. Главы государств отметили, что Турция и Азербайджан во всех вопросах находятся рядом друг с другом. Президенты Азербайджана и Турции также поговорили о дальнейшем расширении и укреплении сотрудничества двух стран в военной сфере.

Отметим, что президент Азербайджана прибыл в Стамбул для участия в XXII Всемирном нефтяном конгрессе (World Petroleum Congress - WPC). WPC является платформой, в рамках которой потребители, производители, члены правительства, представители энергетического и финансового секторов, ученые могут обсудить будущее мировой энергетики.