Понедельник, 10 Июля 2017 10:48

АрмИнфо.8 июля президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в торжественной церемонии открытия в селе Ванк Мартакертского района памятника погибшим воинам-освободителям.

Согласно сообщению пресс-службы главы арцахского государства, в своем слове президент отметил, что жители Ванка активно воевали на различных фронтах Арцаха, проявив себя в качестве храбрых воинов. При этом он добавил, что памятник станет местом паломничества как для жителей села, так и для посещающих его людей. Глава государства выразил благодарность организации <Ата Ванк Лес> и российскому предпринимателю Сасуну Акопяну за претворение в жизнь данной патриотической инициативы. За личную отвагу, проявленную в ходе военных действий в апреле 2016 года, Президент Саакян наградил группу воинов-освободителей села Ванк медалью "За боевые заслуги".