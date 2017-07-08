Суббота, 8 Июля 2017 13:03

АрмИнфо. Альтернативы переговорному процессу в рамках нагорно-карабахского урегулирования не существует. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя очередное обострение в зоне конфликта, передает <Парламентская газета>.

<Сторонам необходимо проявлять сдержанность и придерживаться политико- дипломатических инструментов решения проблемы. Обмен ударами абсолютно ничего не решит, а только загонит проблему вглубь. Первейшая задача - в кратчайшие сроки добиться прекращения огня>, - сказал Франц Клинцевич.

В этой связи первый зампред профильного Комитета Совфеда не исключил перспективы активизации работы Минской группы ОБСЕ, сопредседателем которой наряду с США и Францией является Россия.

Днём 7 июля представители Минобороны Азербайджана сообщил, что вооружённые силы республики приведены в боевую готовность и нанесли удар по позициям Армии обороны Арцаха в связи с новым инцидентом на линии соприкосновения. Меж тем, АО НКР сообщала, что противник с утра 7 июля обстреливал карабахские позиции из пушек Д-30 и Д-44, а также гранатометов и минометов. В результате азербайджанской вчерашней агрессии трое военнослужащих АО НКР получили осколочные ранения. Оборонное ведомство Арцаха заявило, что действия противника не останутся без ответа, и он будет несоразмерным.