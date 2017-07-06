Четверг, 6 Июля 2017 18:16

АрмИнфо. Приграничные села Тавушкой области Армении занесены на карту Google Earth.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе офиса Омбудсмена, это удалось сделать после сбора фактов, осуществленных Омбудсменом Армении Арманом Татояном и сотрудниками возглавляемого им офиса в приграничных селах Баганис, Воскеван, Воскепар и Коти Тавушской области Армении.

С помощью программы Google Earth были нанесены соответствующие метки, которые показывают гражданские населенные пункты, ставшие мишенью Вооруженных сил Азербайджана, а также дома, здания и строения, подвергшиеся обстрелу в апреле-июне.

Результаты сбора фактов представлены на армянском и английском языках