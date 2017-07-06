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 Четверг, 6 Июля 2017 18:16

Ани Мшецян

Приграничные села Тавушкой области Армении занесены на карту Google Earth

Приграничные села Тавушкой области Армении занесены на карту Google Earth

АрмИнфо. Приграничные села Тавушкой области Армении занесены на карту Google Earth.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе офиса Омбудсмена, это удалось сделать после сбора фактов, осуществленных Омбудсменом Армении Арманом Татояном и сотрудниками возглавляемого им офиса в приграничных селах Баганис, Воскеван, Воскепар и Коти  Тавушской области Армении.

С помощью программы Google Earth были нанесены соответствующие метки, которые показывают гражданские населенные пункты, ставшие мишенью Вооруженных сил Азербайджана, а также  дома, здания и строения, подвергшиеся обстрелу в апреле-июне.

Результаты сбора фактов представлены на армянском и английском языках

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