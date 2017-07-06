Четверг, 6 Июля 2017 18:04

АрмИнфо. В последнее время бытует мнение, что молодое поколение перестало посещать библиотеки, все книги молодежь читает только в электронном виде и вообще, в последнее время библиотеки стали гораздо менее востребованными. Так верна точка зрения на то, что после распада СССР оборвались многие контакты и большое количество разнообразной, в том числе специализированной литературы, которую Армения получала из-за рубежа, теперь для нас недосягаемо.

Хватает ли библиотекам тех денег, которые выделяет государство на развитие библиотечных фондов и насколько продуктивно наше сотрудничество как в рамках единого пространства СНГ, так и со многими всемирно известными библиотеками и организациями? С этими вопросами корреспондент АрмИнфо обратился к директору Национальной библиотеки Армении Тиграну Заргаряну.

Господин Заргарян, на данный момент многие представители молодого поколения предпочитают читать книги в электронном варианте. Есть ли в нашей библиотеке электронные варианты книг и насколько они востребованы?

Да, это так. И на данный момент армянские библиотеки активно вовлечены в процесс создания электронных вариантов книг, так как для современной молодежи гораздо удобнее читать электронные книги или журналы. Кроме того, у нас есть большое количество зарубежных читателей. Наш фонд электронных книг составляет порядка 8 тыс единиц. Помимо этого у нас есть каталог изданий армянских газет. То есть те газеты, которые продолжительное время издавались и издаются в Армении. Мы также создаем их электронный вариант, что предполагает более кропотливую работу в связи с тем, что у газет есть месяц, дата, год выхода. У нас есть более 2 миллионов электронных вариантов газет. И книги, и журналы, и газеты пользуется большим спросом. Это то, чем занимаются библиотеки, чтобы идти в ногу со временем, и с новейшими IT технологиями.

Скажите, а те средства, которые выделяет вам государство на развитие библиотеки, хватает вам или же в некоторых вопросах у вас возникают финансовые затруднения?

Знаете это немного двоякий вопрос. Например, многие всемирно известные библиотеки мира стараются закупать все академические издания, которые выходят в свет. Естественно средств Армении на это не хватает, но приоритетными для нас являются все те издания, авторами которых являются армяне, книги на армянском языке, книги об Армении и книги связанные с армяноведением. Мы также покупаем с аукционов редкие книги и редкие карты, на которых еще в очень далекие времена, когда многих наших соседей еще не было на карте мира, армянское государство уже существовало. Таким образом, мы в целом довольны. Мы покупаем книги с аукционов из разных известных сайтов - таких как ebay, Amazon и т.д. Кроме того современные академические книги быстро устаревают, так как наука не стоит на месте, издаются новые монографии, исследования. Также многие научные издания издаются исключительно в электронных вариантах, которые у нас соответственно имеются.

Если наших финансовых возможностей не всегда хватает, то помогает ли сотрудничество с международными организациями пополнять ваши фонды?

Конечно, у нас есть такая практика. Есть ряд библиотек во всем мире, с которыми у нас есть договора. В основном это Национальные библиотеки со всего мира. И зачастую они дарят нам определенное количество книг, и мы в свою очередь дарим книги им.. Национальным библиотекам известны наши приоритеты и они посылают книги в соответствии с нашими интересами. Также зачастую отдельные люди, понимая важность Национальной библиотеки, привозят или посылают нам интересные и важные книги. Таким образом, конечно, посредствам сотрудничества мы зачастую приобретем очень редкие и дорогие книги, которые входят в сферу приоритетных интересов наших читателей. Помимо этого у нас в библиотеке есть отдел, в котором можно заказать любую книгу из каталога тех библиотек, с которыми у нас есть соответствующий договор, и в течении недели книга будет доставлена в Армению. После чего, по окончании исследования, книга отправляется обратно. Если же та или иная книга есть лишь в единственном экземпляре, то нам присылают ее ксерокопию. Естественно такая практика очень удобна.

Договариваясь об интервью с Вами, мы узнали что Вы недавно были в Казахстане. Вас пригласило посольство Казахстана посетить Астану. Расскажите, пожалуйста, насколько продуктивно протекает сотрудничество главных библиотек Армении и Казахстана?

После распада СССР многие наши связи с другими постсоветскими странами оборвались и сейчас мы очень рады, что эти связи восстанавливаются. Мы получили официальное предложение создать центр казахской литературы. И мы с большим удовольствием согласились, так как у казахов есть много замечательной литературы, интересных изданий. Казахстан является нашим соседом и между нами есть экономические и политические связи. У них очень интересное культурное наследие, такие всемирно известные авторы как Чингиз Айтматов, Омар Хаям и многие другие. Во время моего визита в Астану нашей библиотеке подарили замечательные, интереснейшие и редкие издания. Подобные книги интересуют молодое поколение и мы надеемся, что наше сотрудничество продолжит развиваться. Это был наш визит в рамках международного форума “Читающая нация, читающий мир ”. В рамках форума мы обмениваемся опытом, делимся сведеньями о том, как работают в наших странах казахские центры, какие есть проблемы и варианты для их разрешения. Таким образом, между двумя нашими странами налажено полезное взаимовыгодное сотрудничество. И мы отправляем в Казахстан некоторые книги, многие книги собираемся передать Национальной библиотеке Казахстана в электронном виде. Мне очень понравилось данное мероприятие и конечно, обмен опытом имеет для нас колоссальное значение.

Как бы вы оценили собирательный образ ваших посетителей? Увеличилось ли число посетителей библиотеки со времен СССР или, напротив, уменьшилось?

Дело в том, что во времена СССР не было электронных вариантов книг. А сейчас у нас есть большое количество читателей со всего мира, которые не могут приехать в Армению, но могут пользоваться электронными версиями нашего книгафонда. А основной процент реальных читателей – это молодежь, для которой в библиотеке гораздо удобнее и комфортнее работать, чем дома, так как в библиотеке нет отвлекающих от чтения факторов. И я очень рад, что с каждым годом число наших посетителей только растет.

От редакции: Когда несколько лет назад г-н Заргарян был назначен на должность директора Национальной библиотеки Армении, он обвинил ИА АрмИнфо в том, что такие как мы, якобы, таскаем, воруем библиотечные книги. Конфликт вышел из-за того, что агентство попросило г-на Заргаряна в срочном порядке, под ответственность редакции, дать доступ к архиву некоторых газет для подготовки срочного аналитического материала. Агентство в своей просьбе исходило из принципа взаимности. Ведь начиная с 1997 года прошлого века АрмИнфо безвозмездно, в качестве социальной нагрузки или, как принято сегодня называть, в рамках своей корпоративной социальной отвественности, самостоятельно печатало на бумаге и предоставляло Национальной библиотеке новостные - аналитические бюллетени, фактически обогощая ее ежедневной хроникой основных событий, фактов и комментариев. То есть, по нашему глубокому убеждению, мы снабжали библиотеку незаменимым для будущих поколений богатым историографическим материалом. В «благодарность», новоназначенный тогда на должность г-н Заргарян, наверно не разобравшись в сути вопроса, обругал редакцию за «бесцеремонную» просьбу и отказался от безвозмездного сотрудничества. Жаль!