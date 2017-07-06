Четверг, 6 Июля 2017 18:01

АрмИнфо."Азербайджанские военные размещают свои позиции за селами, в которых проживает гражданское население, тем самым защищаясь им как живым щитом>, - завила на сегодняшей пресс-конференции глава "Союза женщин азатамартиков (войнов-освободителей)" Аида Серобян. <В ответ на их действия и мы вынуждены отвечать, для того, чтобы защитить наше мирное население и наши земли", - подчеркнула она.

Отметим, что со вчерашнего дня азербайджанские СМИ распространяют информацию о том, что в ходе агрессии со стороны Армии обороны НКР погибли 2 мирных жителей. Как отметила Серобян, она очень переживаетиз-за того, что вчера жертвой обстрелов стала невинная 2 летняя

девочка, хотя с самого начала карабахской войны и по сей день Армия обороны никогда не обстреливала мирное население и старалась не причинять людям вреда. Серобян отметила, что Азербайджан, в отличии от Армении, целенаправленно обстреливает мирное население и если выносить на международную арену ситуацию в зоне Карабахского конфликта, то азербайджанским СМИ и политикам следовало бы рассказать также о тех зверствах, которые в прошлом году совершили регулярные ВС Азербайджана в селе Талиш, как они издевались над трупами, отрезая им головы, и хвастаясь ими, как трофеями.

В свою очередь основатель первого в Армении разведывательно-диверсионного отряда Вова Варданов заявил, что все то, что происходит - это намеренные и хорошо спланированные действия Азербайджана. "Зачастую азербайджанские военные сами же обстреливают свое мирное население и пытаются свалить всю вину на армянскую сторону. Так было во время Ходжалы, помимо того, что правительство вовремя не эвакуировало своих жителей, ВС Азербайджана обстреливало убегающее свое же гражданское население, после чего во всем обвинило армянскую сторону. "Для них, жизнь людей, не имеет никакой ценности. И нет никакой гарантии, что в этот раз они поступили также как и во время событий в Ходжалу", - отметил эксперт.

По словам Варданова, полномасштабная война сейчас не выгодна ни одной из сторон. Но правительство Азербайджана на линии соприкосновения все время создает провокации, для того, чтобы показать, что они все еще находятся в режиме войны, а также с целью заставить жителей страны молчать и не выказывать недоволстьво социальными проблемами, которые в последнее время особо обострились. <Ведь во время войны, когда гремят пушки, люди молчат", - заключил Варданов.