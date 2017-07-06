Четверг, 6 Июля 2017 17:25

АрмИнфо. Следующее заседание по делу о 18 членах группы <Сасна црер> под председательством судьи Артуша Габриеляна назначено на 13 июля 11:00 часов по местному времени в суде общей юрисдикции ереванских районов Аван и Нор Норк.

В ходе состоявшегося сегодня заседания, судья Габриелян применил санкции в отношении всех 18 обвиняемых и удалил их из зала суда за проявления не уважения к суду. Подсудимые отказались встать в начале заседания. Судья также применил санкции в отношении двух адвокатов подсудимых Ерванда Варосяна и Лусине Саакян и заявил, что обратится по их вопросу в Палату адвокатов. Утром, в начале заседания адвокат Мартироса Акопяна и Араика Акопяна Лусине Саакян представила ходатайство о самоотводе, мотивировав это тем, что судья допустил грубое нарушение прав подсудимых. Саакян выразила недоумение тем, что у подзащитного забрали письмо, адресованное адвокату, более того, его прочитали и обнародовали. К Саакян также присоседились адвокаты Ерванд Варосян, Гриша Баласанян. Однако, судья отклонил ходатайство о самоотводе.

Отметим, что в начале июня стартовал судебное заседание по делу о 18 членах группы <Сасна црер>, который рассматривает суд административных районов Эребуни и Нубарашен, однако оно проводится в здании суда Аван и Нор Норк, так как оно больше по размеру. Судебное заседание проходит с множеством нарушений.

Напомним, что 17 июля 2016 г группа <Сасна црер> захватила здание Полка ППС Полиции Армении в столичном округе Эребуни. Группа требовала отставки президента Армении Сержа Саргсяна и участника карабахской войны Жирайра Сефелян, арестованного весной того же года за незаконное хранение оружия. Группа сдалась и была арестована 31 июля.