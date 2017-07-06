Четверг, 6 Июля 2017 17:22

АрмИнфо.Завтра 7-го июля уровень ультрафиолетового излучения или значение УФ-индекса в Армении составит 6 UV. С таким предупреждением выступило Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении. Ведомство рекомендует в период с 11:00 до 15:00 избегать воздействия прямых солнечных лучей.

По данным МЧС, на территории Армении 7-го июля после полудня в большинстве областей страны, в вечерние часы, ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен град. 10-го числа в северных районах страны ожидается кратковременный дождь с грозой, а в отдельных областях возможен град. А с 8-9 и 11-го июля, напротив, ожидается ясная погода без осадков. 10 июля ожидается Юго-Западный ветер с порывами до 3-8 метров в секунду, а во время грозы возможно его усиление до 15-20 м/с.

Завтра, 7-го июля, температура воздуха понизится на 4-5 градусов, а затем с 9 по 10 июля вновь повысится на 2-3 градуса. В Ереване 7-го июля после полудня в отдельных частях города ожидается кратковременный дождь с грозой. С 8-11 июля ожидается ясная погода без осадков.