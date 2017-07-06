Четверг, 6 Июля 2017 16:22

АрмИнфо.Для активизации облигационного рынка Армении нужна национальная шкала рейтингов. Такое мнение в беседе с корреспондентом АрмИнфо выразил Директор по управлению рисками Ардшинбанка Артак Арзоян, пояснив это тем, что на национальном финансовом рынке преобладают местные инвесторы и заемщики, и внутренний кредитный рейтинг требуется для выпуска долговых обязательств определенных категорий.

Он заметил, что Ардшинбанк единственный среди армянских банков имеющий кредитные рейтинги сразу двух международных агентств Fitch Ratings и Moody's Investors Service, предпочел вывести свои облигации на внешний рынок. Но в будущем, когда заработает национальная шкала рейтингов, по которой у Ардшинбанка, удерживающего лидирующие позиции на финансовом рынке, есть все шансы получить высокий инвестиционный рейтинг, наметится выпуск облигаций на местном рынке. Пока же взоры Ардшинбанка с каждым очередным траншем устремлены на зарубежный рынок капитала.

Он разъяснил, что национальная шкала предоставляет больше возможностей для дифференциации кредитоспособности эмитентов, поскольку исключает некоторые суверенные риски, в частности риск перевода денежных средств за пределы государства и другие систематические риски, в равной степени характерные для всех эмитентов на данном рынке. "Внутренние кредитные рейтинги по национальной шкале важны, поскольку страновой риск не позволяет проводить четкие различия между группами кредитного риска различных национальных заемщиков или их долговых обязательств. В сложившейся ситуации национальный кредитный рейтинг является альтернативной оценкой кредитоспособности эмитента с самым низким кредитным риском в стране", - подчеркнул А.Арзоян.

"Преимущества рейтинговых оценок на рынке ценных бумаг состоят в том,

что это источник информации и объективная оценка для инвестора о

надежности эмитента, или ценной бумаги, и обеспечение доступа к

капиталу. Кроме того, рейтинг стимулирует диверсификацию источников

финансирования, поскольку позволяет эмитенту обращаться к заимствованиям не только на рынке ценных бумаг, но и на иных финансовых рынках. Наряду с этим, рейтинг выступает инструментом снижения стоимости заемного капитала, поскольку позволяет эмитенту минимизировать издержки размещения и обслуживания облигационных займов, способствует улучшению условий предоставления кредитов. И вместе с тем, рейтинг используется в качестве инструмента регулирования", - резюмировал А.Арзоян.

Отметим, что 4 июля на конференции в Ереване, организованной агентством Fitch и ЦБ РА, в ходе бурных дебатов затрагивалась также тема о необходимости установления национальной шкалы кредитных рейтингов. Но судя по ситуации в России, где Fitch Ratings (в декабре 2016г) и Moody's (в марте 20016г) приняли решение об отзыве присвоенных российским эмитентам рейтингов по национальной шкале, вероятнее всего в Армении национальная шкала кредитных рейтингов вряд ли появится, если конечно же ЦБ не предпримет конструктивного подхода к решению этого вопроса.

Напомним, что в Армении рейтинги Fitch или Moody's имеют только четыре банка - это Америабанк, Ардшинбанк, ACBA-Credit Agricole Bank и Банк Анелик. Причем, только от Fitch - Америабанк и ACBA- Credit Agricole Bank, только от Moody's - Банк Анелик, а Ардшинбанк имеет рейтинги и Moody's и Fitch. Из них только ACBA-Credit Agricole Bank не является эмитентом облигаций, в то время как Америабанк присутствует на фондовом рынке с 4-я выпусками, Банк Анелик - с 3-я, а Ардшинбанк размещает свои бумаги на зарубежном рынке. В общей сложности на фондовом рынке Армении на сегодня уже насчитывается 32 эмитента облигаций, из коих 7 - это банки - Араратбанк, Америабанк, Юнибанк, Армбизнесбанк, Армсвисбанк, Банк Анелик и Конверс Банк. Наряду с ними, облигации выпускает Прометей Банк, но в его случае, также как с Ардшинбанком, предпочтение отдается зарубежному рынку.