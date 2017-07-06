Четверг, 6 Июля 2017 16:20

АрмИнфо.Адвокат Мартироса Акопяна и Араика Акопяна Лусине Саакян 6 июля в начале заседания в суде общей юрисдикции ереванских районов Аван и Нор Норк по делу о 18 членах группы <Сасна црер> представила судье Артушу Габриеляну ходатайство о самоотводе, мотивировав это тем, что судья допустил грубое нарушение прав подсудимых.

Саакян выразила недоумение тем, что у подзащитного забрали письмо, адресованное адвокату, более того, его прочитали и обнародовали. По ее словам, подобное поведение сложно представить даже в самых отсталых странах мира. <Вы не имеете права вести судебное заседание, поскольку допустили подобное нарушение, вы не имеете вообще права быть судьей. Вы - тот судья, который позволяет применять насилие в отношении наших подзащитных>,- подчеркунла Саакян.

К ходатайству Саакян присоединились и другие адвокаты, присутствующие на судебном заседании, в частности, Ерванд Варосян, Гриша Баласанян.

На сегодняшнем заседании присутствуют лишь 3 подсудимых. На прошлом заседании судья Артуш Габриелян на 6 часов удалил из зала 15 членов группы <Сасна црер> из 18, за неуважительное отношение к суду. Санкция не была применена лишь в отношении Ованеса Арутюняна, Татула Тамразяна и Арама Манукяна, было отмечено, что последние имеют проблемы со здоровьем и не могут стоять.

Адвокаты потребовали разъяснений по поводу того, почему их подзащитных нет в зале. При этом они подчеркнули, что проведение заседания в условиях отсутствия подсудимых и некоторых адвокатов - грубое нарушение прав находящихся на скамье подсудимых.

В свою очередь, обвинитель Петрос Петросян возразил против ходатайства, отметив, что оно является необоснованным, и должно быть отклонено.

Судья ушел в совещательную комнату для вынесения решения относительно представленного ходатайства.

Отметим, что в начале июня стартовал судебное заседание по делу о 18 членах группы <Сасна црер>, который рассматривает суд административных районов Эребуни и Нубарашен, однако оно проводится в здании суда Аван и Нор Норк, так как оно больше по размеру. Судебное заседание проходит с множеством нарушений.

Напомним, что 17 июля 2016 г группа <Сасна црер> захватила здание Полка ППС Полиции Армении в столичном округе Эребуни. Группа требовала отставки президента Армении Сержа Саргсяна и участника карабахской войны Жирайра Сефелян, арестованного весной того же года за незаконное хранение оружия. Группа сдалась и была арестована 31 июля.