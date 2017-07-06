Четверг, 6 Июля 2017 14:44

АрмИнфо. 6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник — День столицы (День Астаны). В этот день проходят главные мероприятия празднества Дня столицы Казахстана, который совпадает с днем рождения главы государства Н.Назарбаева. Об этом сообщает Посольство Казахстана в Армении.

В сообщении говорится, что дни своего рождения столица Казахстана и президент празднуют одновременно не случайно. Именно 6 июля 1994 года Верховный Совет республики принял официальное постановление о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу.

Традиционно в этот день в Казахстане устраиваются развлекательные и торжественные мероприятия, а Президенту поступают многочисленные поздравления от глав других государств, правительств, руководителей международных организаций, государственных и общественных деятелей и соотечественников.

В числе первых традиционно Главу государства с днем рождения поздравили Президент России В.Путин, Президент Кыргызской Республики А.Атамбаев, Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон, а также другие мировые лидеры. Они отметили неоценимый вклад казахстанского лидера, под руководством которого республика добилась значительных успехов в социально-экономическом развитии и укреплении авторитета на международной арене.

В своем поздравлении от имени американского народа Президент США Д.Трамп отметил роль Н.Назарбаева в проведении международной специализированной выставки ЭКСПО-2017, проводимой впервые в Центральной Азии. В письме Д.Трамп подчеркнул, что павильон США является важным символом стратегического партнерства, которое две страны укрепляли в течение прошедшей четверти века и демонстрирует приверженность Соединенных Штатов продвижению мира, стабильности и процветания в дальнейшие годы. «Я приветствую Казахстан и Вас, господин Президент, за Ваше видение и лидерство в продвижении глобального диалога по вопросам энергетической безопасности посредством ЭКСПО-2017… Я надеюсь на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между США и Казахстаном, основанного на взаимном уважении и общих интересах», - говорится в поздравлении.