Четверг, 6 Июля 2017 13:38

АрмИнфо. Компания Ростелеком Армения подвела итоги фотоконкурса <Я люблю Ростелеком, потому что:>, прошедшего с 15 апреля по 31 мая, в котором приняли участие наиболее активные абоненты компании. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, цель конкурса - выразить благодарность преданным абонентам и заодно выслушать их мнение и выявить основные предпочтения. Согласно условиям конкурса победителем стал абонент, опубликовавший на фейсбуковой странице фотографию, которая собрала наибольшее количество лайков, символизирующую любовь и преданность к компании и предоставляемым ее услугам.

Согласно источнику, обладателем первого места стал житель г. Гюмри и абонент Ростелекома с 2013 года - Артур Меликян, которому компания вручила 2 авиабилета в Вену. Участники, занявшие второе и третье места, получили устройства <Смартбокс>. <Для нас очень важно мнение каждого абонента - как о качестве услуг, так и об уровне обслуживания. Каждое письмо, предложение или жалоба, уверяю Вас, подробно изучаются нашими специалистами. А сегодня мы рады предоставить одному из наших верных абонентов возможность провести интересный отдых>, - сказал генеральный директор <Ростелеком> в Армении Айк Фарамазян.

Напомним, что ОАО "Ростелеком" (www.rostelecom.ru) - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи. Число интернет-пользователей превышает 10.9 млн., а абонентов платного телевидения - 7.7 млн. Российское ОАО "Ростелеком" через свою дочернюю компанию в Армении ЗАО GNC-ALFA начала продвижение и розничные продажи телекоммуникационных услуг на территории Армении под собственным брендом в конце 2012 года. Финансовая устойчивость компании подтверждается присвоением высокого рейтинга: "BBB-" - от Fitch Ratings и "BB+" - от Standard&Poor's.