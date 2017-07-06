Четверг, 6 Июля 2017 13:24

АрмИнфо. Россия держит на особом контроле тему нагорно-карабахского конфликта. Об этом 6 июля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос, будет ли Москва вносить новые предложения по урегулированию карабахского конфликта в связи с обострением ситуации.

<Делается всё, для того, чтобы в случае обострения ситуации возвращать ее в лоно урегулирования. Так будет поступать российская сторона и впредь>, - сказала представитель МИД России.

Отвечая на вопрос, планируется ли в ближайшее время встреча главы МИД России Сергея Лаврова с коллегами из Армении и Азербайджана Эдвардом Налбандяном и Эльмаром Мамедъяровым, Захарова сказала, что график встреч находится на стадии разработки. <Как только он будет выработан, мы вам сообщим>, - заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее, в СМИ муссировалась информация о возможной встрече глава МИД Армении и Азербайджана 11 июля в Австрии, на полях заседания ПА ОБСЕ.