Четверг, 6 Июля 2017 12:27

АрмИнфо. Военного решения карабахского конфликта нет - эту очевидность доказал и инцидент, произошедший 4 июля, в результате которого погибли мирные жители. Об этом заявил бывший сопредседатель МГ ОБСЕ Вячеслав Трубников haqqin.az.

<Вот видите, к чему приводит пауза в переговорных процессах. Во избежание гибели мирного населения с обеих сторон нужно продолжать переговоры, а МГ ОБСЕ активизировать свою работу в этом направлении>,

- сказал Тубников. При этом он добавил, что на ближайших же встречах с армянскими коллегами прямо скажет им, что решение конфликта должно

иметь только одну формулу: <здесь не было и быть не может ни победителей, ни побежденных>.

<А мы со своей стороны - Россия, США и Франция, как сопредседатели МГ ОБСЕ, должны подстегивать стороны к мирным переговорам, альтернативы которым нет>, - заключил экс-посредник.

Отметим, что 4 июля ВС Азербайджана в течение всего дня перманентно обстреливали карабахские позиции из 60 и 82 мм минометов, кроме того они применили ракетные комплексы турецкого производства TR-107. ВС АО НКР предприняли ответные действия, в результате чего погибли два азербайджанских мирных жителя, еще один получил ранения. Это обусловлено тем, что огневая точка противника располагалась в непосредственной близи от населенного пункта. Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с заявлением, в котором призвали стороны прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.