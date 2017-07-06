Четверг, 6 Июля 2017 12:25

АрмИнфо.Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что нерешенность Карабахского и Приднестровского конфликтов привело к кризису в Украине.

Как сообщает пресс-служба главы Беларуси, Лукашенко в ходе своего выступления на пленарном заседании, посвященном торжественному открытию 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ с сожалением констатировал, что по многим проблемным вопросам матушка- Европа оказалась на перекрестке проблем. <Проблем, которые, казалось бы, не касаются Европейского континента. Последствия этих проблем не связаны, может быть, и с Европой. Но мы оказываемся в эпицентре этих проблем. Например, идет война, которая породила негативные процессы на Ближнем Востоке. Недалеко, но земля не наша, это не у нас. А последствия этого кто больше всего испил? Кто больше всего был подвергнут этим последствиям? И продолжается этот процесс - нелегальная миграция, которая порождает терроризм и так далее. Это Европа. Даже выборы в Соединенных Штатах Америки, которые недавно прошли, как в фокусе, отразились на Европейском континенте. Я уверен, что европейцы и американцы преодолеют весь негатив этих проблем. Но тем не менее они существуют. И историчность момента заключается еще в том, что мы, как никогда, почувствовали, что значит бездействие. Недолгое время не решая проблемы у себя в Европе, многие проблемы (самые крупные из них это Приднестровье, Нагорный Карабах), мы получили собственный конфликт в центре Европы - Украина>, - сказал Лукашенко.

При этом он выразил убеждение, что надо серьезнейшим образом обратить внимание на проблемы и выстроить их приоритетность. По словам Лукашенко, если вовремя не решать эти проблемы, они будут порождать наиболее серьезные проблемы, которых избежать будет или невозможно, поскольку они уже настолько будут старыми, закоренелыми, или для их преодоления потребуются огромные деньги. <Поэтому проблемы надо решать вовремя>, - резюмировал глава Беларуси.