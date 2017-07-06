Четверг, 6 Июля 2017 12:24

АрмИнфо. Правящая партия Арцаха <Свободная Родина> на предстоящих президентских выборах в Нагорном Карабахе поддержит кандидатуру действующего главы республики Бако Саакяна. Об этом говорится в сообщении партии, поступившем в АрмИнфо.

Данное решение было принято 5 июня в ходе 6-ого съезда партии <Свободная Родина>.

Президентские выборы в Арцахе пройдут приблизительно с 19 по 29 июля текущего года. Процедура выдвижения кандидатов на пост президента Арцаха стартовала 5 июля. Поддержку действующему президенту также выразили <Демократическая партия> Арцаха, <Движение-88> и <Родина>.

Напомним, что согласно новой Конституции Арцаха, президентом Республики избирается кандидат, получивший не менее двух третей голосов от общего числа депутатов. Президентом Республики может быть избрано каждое лицо, достигшее 35 лет, последние десять лет являющееся гражданином только Республики Арцах, постоянно проживающее в Республике Арцах последние десять лет и обладающее избирательным правом.

Отметим, что в переходный период, до 2020 года, не ранее чем за 50 дней и не позднее чем за 40 дней до завершения полномочий действующего президента Республики, а также в случае вакансии должности президента Республики до завершения полномочий действующего Национального собрания Национальное собрание не ранее чем после 30 и не позднее чем после 40 дней по предложению фракций избирает президента Республики, который пребывает в должности до истечения срока полномочий действующего Национального собрания.

Конституционный референдум в Арцахе направленный на смену формы правления прошел в феврале текущего года. Народ Арцаха большинством голосов выступил за переход к президентской форме правления.