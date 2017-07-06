Четверг, 6 Июля 2017 12:23

АрмИнфо. Армия обороны Арцаха никогда не выступала в роли инициатора нападения, однако всегда готова ответными шагами усмирить любое провокационное действие противника. Об этом заявил глава Армии обороны НКР Левон Мнацаканян, коснувшись обвинений Баку об обстреле населенных пунктов.

<Что касается распространенного Азербайджаном заявления о том, что 4 июля подвергнут обстрелу населенный пункт Алханлу, что стало причиной гибели гражданских лиц, то это не что иное, как циничная попытка дезориентации международного сообщества за счет крови невинных граждан. Армия обороны Арцаха никогда не выбирала в качестве мишени мирные населенные пункты, что присуще нашему противнику. Мишенью наших ударов были и впредь будут исключительно те военные объекты, откуда противник ведет обстрел армянской стороны>, - сказал Мнацаканян <Интерфаксу>.

В тоже время глава АО НКР выразил досаду тем обстоятельством, что военно- политическое руководство Азербайджана считает закономерным размещение своих огневых установок в мирных населенных пунктах, и практику осуществления с этих огневых точек наступательных действий в направлении арцахских позиций. <Прячась за собственным населением и превращая его в живую мишень, противник грубо нарушает нормы мехдународного права. Если гибель гражданских лиц действительно имело места, то мы сожaлеем. Со всей ответственностью заявляю, что, как и всегда, так и впредь ВС Арцаха будут полноценно пользоваться своим правом на оборону, а в случае необходимости наносить целевой и несоразмерный ответ на наступательные действия противника. В то же время советуем азербайджанской стороне воздержаться от дальнейшей военной авантюры, чреватой непредсказуемыми последствиями, и искать решение вопроса вокруг переговорного стола, особенно, когда такой подход исходит из интересов двух народов>, - заключил Мнацаканян.

Отметим, что 4 июля ВС Азербайджана в течение всего дня перманентно обстреливали карабахские позиции из 60 и 82 мм минометов, кроме того они применили ракетные комплексы турецкого производства TR-107. ВС АО НКР предприняли ответные действия, в результате чего погибло два азербайджанских мирных жителя, еще один получил ранения. Это обусловлено тем, что огневая точка противника располагалась в непосредственной близи от населенного пункта. Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с заявлением, в котором призвали стороны прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.