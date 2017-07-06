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 Четверг, 6 Июля 2017 12:22

Марианна Мкртчян

Степанакерт: Мирное население по обе стороны от границы давно уже стало заложником политики азербайджанских властей

Степанакерт: Мирное население по обе стороны от границы давно уже стало заложником политики азербайджанских властей

АрмИнфо.Мирное население по обе стороны от границы давно уже стало заложником политики азербайджанских властей по постоянному нагнетанию напряженности на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана и саботажу усилий посредников по восстановлению переговорного процесса. Об этом говорится в заявлении МИД Нагорного Карабаха, распространенное после азербайджанской провокации.

<Вечером 4 июля с.г. азербайджанская сторона предприняла очередную провокацию, обстреляв территорию Арцаха. Впервые после апрельской агрессии 2016 года вооруженные силы Азербайджана применили системы залпового огня TR-107. Огонь велся с позиций, расположенных на территории поселка Алханлу, в непосредственной близости от жилых домов. Армия обороны Арцаха была вынуждена предпринять ответные действия для подавления огневой активности азербайджанской армии. В результате инцидента, спровоцированного азербайджанской стороной, к сожалению, есть пострадавшие среди жителей поселка. Мы неоднократно, еще в дни апрельской агрессии, привлекали внимание к тому факту, что азербайджанская сторона в нарушение всех норм международного гуманитарного права не гнушается использовать свое гражданское население в качестве живого щита для обстрелов территории Арцаха>, - говорится в заявлении карабахского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем ведомство подчеркивает, что случившееся в очередной раз подтверждает важность достигнутых на саммитах 16 мая 2016 года в Вене и 20 июня 2016 года Санкт- Петербурге договоренностей, направленных на стабилизацию ситуации на линии соприкосновения. В МИД НКР убеждены, что безотлагательная реализация данных договоренностей, торпедируемая Азербайджаном, позволит избежать повторения подобных инцидентов в дальнейшем.

Отметим, что 4 июля ВС Азербайджана в течение всего дня перманентно обстреливали карабахские позиции из 60 и 82 мм минометов, кроме того они применили ракетные комплексы турецкого производства TR-107. ВС АО НКР предприняли ответные действия, в результате чего погибло два азербайджанских мирных жителя, еще один получил ранения. Это обусловлено тем, что огневая точка противника располагалась в непосредственной близи от населенного пункта. Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с заявлением, в котором призвали стороны прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

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