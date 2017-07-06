Четверг, 6 Июля 2017 12:22

АрмИнфо.Мирное население по обе стороны от границы давно уже стало заложником политики азербайджанских властей по постоянному нагнетанию напряженности на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана и саботажу усилий посредников по восстановлению переговорного процесса. Об этом говорится в заявлении МИД Нагорного Карабаха, распространенное после азербайджанской провокации.

<Вечером 4 июля с.г. азербайджанская сторона предприняла очередную провокацию, обстреляв территорию Арцаха. Впервые после апрельской агрессии 2016 года вооруженные силы Азербайджана применили системы залпового огня TR-107. Огонь велся с позиций, расположенных на территории поселка Алханлу, в непосредственной близости от жилых домов. Армия обороны Арцаха была вынуждена предпринять ответные действия для подавления огневой активности азербайджанской армии. В результате инцидента, спровоцированного азербайджанской стороной, к сожалению, есть пострадавшие среди жителей поселка. Мы неоднократно, еще в дни апрельской агрессии, привлекали внимание к тому факту, что азербайджанская сторона в нарушение всех норм международного гуманитарного права не гнушается использовать свое гражданское население в качестве живого щита для обстрелов территории Арцаха>, - говорится в заявлении карабахского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем ведомство подчеркивает, что случившееся в очередной раз подтверждает важность достигнутых на саммитах 16 мая 2016 года в Вене и 20 июня 2016 года Санкт- Петербурге договоренностей, направленных на стабилизацию ситуации на линии соприкосновения. В МИД НКР убеждены, что безотлагательная реализация данных договоренностей, торпедируемая Азербайджаном, позволит избежать повторения подобных инцидентов в дальнейшем.

Отметим, что 4 июля ВС Азербайджана в течение всего дня перманентно обстреливали карабахские позиции из 60 и 82 мм минометов, кроме того они применили ракетные комплексы турецкого производства TR-107. ВС АО НКР предприняли ответные действия, в результате чего погибло два азербайджанских мирных жителя, еще один получил ранения. Это обусловлено тем, что огневая точка противника располагалась в непосредственной близи от населенного пункта. Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с заявлением, в котором призвали стороны прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.