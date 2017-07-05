Среда, 5 Июля 2017 14:40

АрмИнфо.НАТО никому ничего не навязывает, формат взаимодействия каждая страна определяет индивидуально. Об этом 5 июля на конференции <НАТО от Варшавы до Брюсселя: безопасность людей и реформы сферы безопасности в Армении> заявила заместитель главы офиса НАТО в Грузии Росария Пуглиси.

<Армения сама определяет формат сотрудничества с НАТО. На основе подготовленного армянской стороной документа о приоритетах взаимодействия проводится диалог с партнерами по НАТО, вносятся корректировки, утверждается формат. Армения вольна изменять формат сотрудничества, когда пожелает>, - сказала она.

Пуглиси также коснулась визита представителя Генсека НАТО Джеймса Аппатурая в регион в июне текущего года и подчеркнула, что последний подтвердил, что не стоит ожидать сюрпризов в отношениях Армении с Североатлантическим альянсом, и взаимодействие между сторонами носят доверительный характер. <НАТО ценит вклад Армении в дело установления мира и безопасности. Мы знаем как не просто маленькому государству отправлять миротворческие контингенты, но, тем не менее, Армения это делает, и делает это достойно. Хочу также заметить, что Армения исключительное государство, которое, являясь членом ОДКБ, параллельно продолжает активно развивать сотрудничество с НАТО. Здесь нет противоречий. И Армения, сотрудничая с НАТО и ОДКБ, эффективно пользуется возможностями обеих структур, взаимодополняя их>, - резюмировала Пуглиси.