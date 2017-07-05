Среда, 5 Июля 2017 14:39

АрмИнфо.На территории Республики Армения 6-го и с 8-9-ое июля в северный районах, 10-го в Сюникском регионе, а также в Арцахе, а 7-го числа в большинстве районах, в вечерние часы, ожидается кратковременный дождь и гроза, в отдельных местах также возможен град, с усилением ветра до 18-23 метров в секунду. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба МЧС.

Юго-западный ветер с порывами до 3-8 метров в секунду. С 6 по 9 июля температура воздуха понизится на 4-6 градусов.

В Ереване с 8 по 9 июля ожидается погода без осадков. В вечерние часы 6-го и 7-го в отдельных местах возможен кратковременный дождь с грозой, во время грозы усиление ветра составит до 17-20 метров в секунду.