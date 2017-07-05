Среда, 5 Июля 2017 14:35

АрмИнфо. После того, как Россия в 2008 году <напала> на Грузию, НАТО был вынужден вернуться к основной парадигме Североатлантического альянса. Об этом 5 июля на конференции <НАТО от Варшавы до Брюсселя: безопасность людей и реформы сферы безопасности в Армении> заявил посол Польши в Армении Ежи Новаковски.

Дипломат напомнил, что 68 лет назад альянс создавался в оборонительных целях для защиты от действий СССР, затем в 1955 году НАТО стал военно-политическим союзом, а после развала Советского союза приоритетным была политическая, а не военная составляющая. По его словам, после 2000 года основной акцент деятельности альянса ставился на борьбу с терроризмом. <Но после того, как Россия в 2008 году напала на Грузию, а в 2014 году на Украину, НАТО вынужден был поменять свою стратегию деятельности и вернуться к своей основной парадигме. Мы убеждены, что сотрудничество должно развиваться исключительно в мирном русле и приоритетным должно быть политическое взаимодействие. Однако действия России в отношении Грузии и Украины рассеяли этот оптимистический настрой. С этой точки зрения Варшавский саммит очертил вектор движения НАТО. Мы вновь вернулись к классическому НАТО, где приоритетными являются оборона и сдерживание>, - сказал дипломат.

По словам Новаковски, решение НАТО о дислокации 4 батальонов альянса на Востоке организации стало месседжем России, что альянс готов физически защищать своих партнеров и обеспечивать целостность их границ. По убеждению польского посла, Кавказ является поясом, соседствующим с Североатлантическим альянсом, а защита границ партнеров - главный приоритет альянса. <С этой точки зрения взаимодействия с Арменией и другими партнерами очень важно. НАТО не направленно против кого-то. Он не направлен против России и преследует цель обеспечение защиты безопасности своих членов. Несмотря на членство Армении в ОДКБ, мы готовы сотрудничать с Ереваном по вопросам безопасности, стабильности, эффективного взаимодействия армии и гражданского общества>, - сказал дипломат.

Он также коснулся визита президента США Дональда Трампа в Европу, который стартовал сегодня и сказал, что, несмотря на то, что американский лидер не любит Польшу, его визит в Варшаву является демонстрацией того, что НАТО готов защищать свои границы. <Поэтому, полагаю, что усиление Восточного крыла НАТО очень важно, в том числе и для Армении, так как она является его частью. В этом также есть посыл нашим армянским партнерам>, - заключил Новакоски.