Среда, 5 Июля 2017 14:33

АрмИнфо.Ночные события на карабахско- азербайджанcкой линии соприкосновения вновь продемонстрировали важность укрепления элементов безопасности. Об этом 5 июля на конференции <НАТО от Варшавы до Брюсселя: безопасность людей и реформы сферы безопасности в Армении> директор центра Региональных исследований Ричард Киракосян.

По его словам, ночные события демонстрируют нарастающую угрозу эскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха. По его словам, Армения является важным партнером для НАТО, то есть Ереван с точки зрения доверительного партнера обладает важным мандатом альянса для углубления сотрудничества. <Речь не идет о вступлении в ряды НАТО, мы говорим о расширении и укреплении партнерства. Армения известна как надежный партнер и на фоне действий Турции, которая постоянно подводит своих партнеров по альянсу, можно воспользоваться складывающимися возможностями. Но нужно учитывать, что укрепление сотрудничества Армения-НАТО не направлено против России, это не игра с нулевым результатом. Более того, это хороший пример того, что конфронтация Россия- НАТО не обязательно может отразиться на отношениях с Арменией. Кроме того, Армения может стать мостом в налаживании диалога>, - сказал аналитик. При этом он добавил, что взаимодействие Армении с НАТО и ЕС может содействовать расширению возможностей Еревана.

Он также считает, что сотрудничество Армении с НАТО дает республике ряд преимуществ, в частности, позволяет акцентировать внимание на военном образовании, модернизировать вооруженные силы, открывает новые возможности с точки зрения демократии и установления контактов между армией и гражданским обществом, сокращает зависимость Армении от одного партнера. Кроме того, Киракосян убежден, что это взаимодействие позволило Армении от роли потребителя безопасности перейти к гордому члену того, кто обеспечивает эту безопасность в миротворческих миссия в Афганистане и Косово.