Среда, 5 Июля 2017 13:41

АрмИнфо. Очень важно говорить о взаимоотношениях НАТО-Армения, убежден посол Германии в Армении Матиас Кислер.

<У меня сложилось общее впечатлении о том, что в армянском обществе мало информированы о партнерстве Армения-НАТО, и, с этой точки зрения, считаю важным проведение мероприятий такого рода, а также недель Альянса в республике, организованных при содействие армянского внешнеполитического и оборонного ведомств>, - сказал дипломат 5 июля на конференции <НАТО от Варшавы до Брюсселя: безопасность людей и реформы сферы безопасности в Армении>.

В то же время Кислер отметил важность Варшавского саммита и решений, принятых на нем с точки зрения обеспечения глобальной безопасности. При этом он добавил, что перед Альянсом стоит множество и внутренних вызовов: политические, экономические, социальные, ряд иных. <Вызовы, стоящие перед Арменией иные, но считаю, что модернизация вооруженных сил носит ключевой характер. Полагаю, что НАТО может играть более важную роль в вопросе модернизации вооруженных сил Армении. Еще очень важный момент, нет никаких противоречий в вопросе сотрудничества Армения- НАТО и Армения- ОДКБ. Хочу заметить, что мы предлагаем сотрудничество, но никогда его не навязываем. И партнерство, сложившееся между Арменией и НАТО прозрачное и основано на взаимном доверии>, - сказал дипломат. В этом контексте он добавил, что Североатлантический альянс содействовал Армении по вопросу разработки концепции безопасности ВС РА, создания первого фонда НАТО по утилизации устаревшей бронетехники, по вопросу укрепления моральных устоев в рядах ВС.

Дипломат также предложил организаторам мероприятия в следующий раз пригласить на подобные обсуждения представителей посольства России в РА, тем самым способствуя налаживания диалога между НАТО и РФ. Вместе с тем он подчеркнул, что ни Германия, ни партнеры по НАТО не смиряться и не примут <аннексию Крыма> со стороны России и возобновление полноценного диалога не будет возможным до тех пор, пока Москва не выполнит Минские обязательства. Кислер подчеркнул, что лишь после этого станет возможно сотрудничество НАТО с Россией.