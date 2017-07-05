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 Среда, 5 Июля 2017 13:33

Ани Мшецян

Министерство обороны Арцаха опровергло информацию о ранении военнослужащих

Министерство обороны Арцаха опровергло информацию о ранении военнослужащих

АрмИнфо.Сообщение азербайджанских СМИ о том, что в результате взрыва в воинской части Армии обороны Арцаха, ранения получили 3 армянских военнослужащих  не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Арцаха.

В частности, в сообщении говорится: "В отличие от азербайджанской стороны, Министерство обороны Республики Арцах остается верным своей прозрачной деятельности и всегда сообщает об инцидентах, которые происходят, а дезинформация со стороны противника направлена исключительно на внутреннюю аудиторию". 

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