Среда, 5 Июля 2017 13:33

АрмИнфо.Сообщение азербайджанских СМИ о том, что в результате взрыва в воинской части Армии обороны Арцаха, ранения получили 3 армянских военнослужащих не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Арцаха.

В частности, в сообщении говорится: "В отличие от азербайджанской стороны, Министерство обороны Республики Арцах остается верным своей прозрачной деятельности и всегда сообщает об инцидентах, которые происходят, а дезинформация со стороны противника направлена исключительно на внутреннюю аудиторию".