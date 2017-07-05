Среда, 5 Июля 2017 13:32

АрмИнфо. "Исторический выбор народа Армении - строить свободное, демократическое и социальное государство. Эта цель чётко выражена в Основном Законе нашей страны. Конституция Республики Армения в течение прошедших лет для нашего государства и всего народа была прочной правовой опорой даже в самых сложных ситуациях", - говорится в поздравительном обращении президента РА Сержа Саргсян по случаю отмечаемому 5 июля Дня

Конституции. Согласно сообщению пресс-службы главы армянского государства, в своем обращении Серж Саргсян подчеркнул, что за прошедшее время в общественной и политической жизни Армении произошли ощутимые перемены, в результате которых назрела необходимость конституционных реформ, что и стало сегодня реальностью в стране. "Как вы знаете, сейчас мы находимся на переходном этапе. Мы совершаем переход к парламентской системе правления. Мы убеждены, что нынешний, реформированный вариант Конституции Республики Армения предоставляет ещё большие возможности для развития демократии, соблюдения баланса между ветвями власти и вообще для того, чтобы наша страна развивалась всесторонне и без потрясений. Несомненно, в результате конституционных изменений мы будем иметь более справедливое и более стабильное государство и общество. Еще раз поздравляю всех нас с этим знаменательным праздником и желаю, чтобы мы безоговорочно были верны букве и духу нашей Конституции", - говорится в обращении президента РА.

Сегодня, 5 июля в Армении отмечается День Конституции. В этот день в 1995 году проект Основного закона был вынесен на общенациональный

референдум и одобрен народом Армении. Конституция 1995 года стала первым Основным законом независимой Армении. Впоследствии документ дважды подвергался изменениям - в 2005 и в 2015 годах. Если в первом случае произошел переход от президентской к полупрезидентской форме правления, то во втором - к парламентской республике. Полностью процесс преобразований политической системы страны, согласно действующему законодательству, завершится в 2018 году, когда истекут полномочия второго президентского срока действующего главы государства Сержа Саргсяна. Согласно реформированной Конституции, с 2018 года вся власть в Армении будет сосредоточена в руках законодательного и исполнительного органов. Кроме того, 5 июля в Армении отмечается также День государственных символов - флага, герба и гимна.