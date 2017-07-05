Среда, 5 Июля 2017 13:30

АрмИнфо.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти (Франция), Игорь Попов (РФ) и Ричард Хогланд (США) поздно вечером 4 июля получили информацию о нарушениях режима прекращения огня в селе Алханлы Физулинского района, которые привели к жертвам, в том числе, и среди мирных жителей. Об этом говорится в заявлении сопредседателей, распространенном 5 июля.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны незамедлительно прекратить военные действия. "Насилие только порождает дальнейшее насилие, и ни к чему не приводит. Единственный ответственный и гуманный способ разрешить давний конфликт состоит в том, чтобы стороны по доброй воле вернулись за стол переговоров", - говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые выразили свои соболезнования семьям погибших.

Ранее пресс-служба АО Арцаха сообщила, что вооруженные силы Азербайджана 4 июля перманентно нарушали режим прекращения огня на разных участках линии соприкосновения карабахско - азербайджанских войск. В частности, около 11:30-11:35 часов по местному времени противник в восточном направлении линии соприкосновения применил 82 мм минометы, на том же участке в 12:45-12:55 часов станковые противотанковые гранатометы. Кроме того, в южном направлении в 13:35 часов противник применил 60 мм минометы, 19:10 часов - 60 мм минометы, а в 20:20- 20:30 - применил турецкие ракетные установки TR- 107 (5 пусков). Ракеты были выпущены из установок, расположенных в селе Алханлы. Огонь был открыт по командному пункту одной из воинских частей, расположенных в южном направлении линии соприкосновения. Более того, в 20:48 также были применены 82 мм гранатометы. Вместе с тем, АО НКР сообщает, что в 20:31-20:40 армянские передовые подразделения вынуждены была прибегнуть к ответным действиям, в результате чего была уничтожена огневая точка, расположенная в селе Алханлы. АО НКР также сообщает, что по достоверной информации противник понес потери, у армянской стороны в результате провокации противника потерь нет. АО НКР также отмечает, что вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана.