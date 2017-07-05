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 Среда, 5 Июля 2017 13:30

Ани Мшецян

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают стороны карабахского конфликта незамедлительно прекратить военные действия.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают стороны карабахского конфликта незамедлительно прекратить военные действия.

АрмИнфо.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти (Франция), Игорь Попов (РФ) и Ричард Хогланд (США) поздно вечером 4 июля получили информацию о нарушениях режима прекращения огня в селе Алханлы Физулинского района, которые привели к жертвам, в том числе,  и среди мирных жителей.  Об этом говорится в заявлении сопредседателей, распространенном 5 июля.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны незамедлительно прекратить военные действия. "Насилие только порождает дальнейшее насилие, и ни к чему не приводит. Единственный ответственный и гуманный способ разрешить давний конфликт состоит в том, чтобы стороны по доброй воле вернулись за стол переговоров", - говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые выразили свои соболезнования семьям погибших.

Ранее пресс-служба АО Арцаха сообщила, что вооруженные силы Азербайджана 4 июля перманентно нарушали режим прекращения огня на разных участках линии соприкосновения  карабахско - азербайджанских войск. В частности, около 11:30-11:35 часов по местному времени противник в восточном направлении линии соприкосновения применил 82 мм минометы, на том же участке в 12:45-12:55 часов станковые противотанковые гранатометы. Кроме того, в южном направлении в 13:35 часов противник применил 60 мм минометы, 19:10 часов - 60 мм минометы, а в 20:20- 20:30 - применил турецкие ракетные установки TR- 107 (5 пусков). Ракеты были выпущены из установок, расположенных в селе Алханлы. Огонь был открыт по командному пункту одной из воинских частей, расположенных в южном направлении линии соприкосновения. Более того, в 20:48 также были применены 82 мм гранатометы. Вместе с тем, АО НКР сообщает, что в 20:31-20:40 армянские передовые подразделения вынуждены была прибегнуть к ответным действиям, в результате чего была уничтожена огневая точка, расположенная в селе Алханлы. АО НКР также сообщает, что по достоверной информации противник понес потери, у армянской стороны в результате провокации противника потерь нет. АО НКР также отмечает, что вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана.

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