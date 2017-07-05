Среда, 5 Июля 2017 08:06

АрмИнфо.ВС Азербайджана 4 июля перманентно нарушали режим прекращения огня на разных участках линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе АО НКР.

«В частности, около 11:30-11:35 часов по местному времени противник в восточном направлении линии соприкосновения применил 82 мм минометы, на том же участке в 12:45-12:55 часов станковые противотанковые гранатометы. Кроме того, в южном направлении в 13:35 часов противник применил 60 мм минометы, 19:10 часов – 60 мм минометы, а в 20:20- 20:30 – применил турецкие ракетные установки TR-107 (5 пусков). Ракеты были выпущены из установок, расположенных в селе Алханлу. Огонь был открыт по командному пункту одной из воинских частей, расположенных в южном направлении линии соприкосновения. Более того, в 20:48 также были применены 82 мм гранатометы», - говорится в сообщении Армии обороны НКР.

Вместе с тем, АО НКР сообщает, что в 20:31-20:40 армянские передовые подразделения вынуждены была прибегнуть к ответным действиям, в результате чего была уничтожена огневая точка, расположенная в селе Алханлу. АО НКР также сообщает, что по достоверной информации противник понес потери, у армянской стороны в результате провокации противника потерь нет. АО НКР также отмечает, что вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана. «Заметим, что после прошлогодних апрельских событий, Азербайджан впервые применяет ракетные установки TR-107. АО НКР привлекает внимание соответствующих международных организаций в связи с произошедшим, и предупреждает азербайджанскую сторону – ответ будет несоразмерным», - говорится в сообщении.

АО НКР также представила видео и запись азербайджанской провокации. Ознакомиться с которой можно : https://www.youtube.com/watch?v=uO24u1NJG0w , https://www.youtube.com/watch?v=gel7xty4BQM .