Понедельник, 3 Июля 2017 16:17

АрмИнфо.4 и 5 июля на территории Армении ожидается высокий тепловой фон, в долинных районах днем ожидается повышение температуры до 40 градусов и высока вероятность пожара. Суточная температура воздуха в эти дни будет на 5-6 градусов выше нормы. Об этом сообщает сайт Министерства чрезвычайных ситуаций Армении.

Индекс ультрафиолетовых лучей 4 июля прогнозируется 7 UV, в данном случае рекомендуется в период с 11:00 до 15:00 избегать прямых лучей

солнца. С 4 по 5 июля на территории Республики ожидается ясная погода, без осадков, а 6-8 июля в вечерние часы в отдельных областях прогнозируется кратковременный дождь и гроза, в отдельных областях страны возможен град, ветер составит 18-23 метров в секунду. Юго-западный ветер составит 3-8 метров в секунду. Температура воздуха поднимется на 2-3 градуса, а с 6 по 8 число снизится на 4-6 градусов по Цельсию.