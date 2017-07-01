Суббота, 1 Июля 2017 14:17

АрмИнфо.1 июля в 07:33 по местному времени рядом с селом Малышка Вайоцдзорской области произошла крупная авария, некоторые граждане оказались заблокированными, потребовалась помощь спасателей. Об этом сегодня сообщили в МЧС Армении. По предварительным данным есть 2 погибших и 11 пострадавших.

Как сообщила директор медцентра Ехегнадзора, Анаит Карапетян, погибшими являются 2 женщины - свекровь и невестка. Погибшие находились в машине "Opel". Свекровь скончалась на месте, а невеста по дороге в больницу. В машине также находились пожилой мужчина и ребенок, которых доставили в больницу Вайка.

Остальные 8 иранцев, а также водитель машины - армянин, находятся в медцентре Ехегнадзора, их состояние, расценивается как удовлетворительное, серьезных травм нет.