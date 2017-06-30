Пятница, 30 Июня 2017 20:46

АрмИнфо.Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило Банку Анелик долгосрочный рейтинг депозитов в национальной и иностранной валютах на уровне "B2" с прогнозом "Стабильный" (Baseline Credit Assessment -BCA). Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Банка.

"Присвоение Банку Анелик рейтинга по международной шкале дл нас является важным событием. Уверен, что этот факт позволит нам еще более развить сотрудничество с партнерами в Армении и за рубежом, а в контексте Армении - расширить связи с иностранными инвесторами", - заметил председатель Правления Банка Анелик Нерсес Караманукян.

Moody's присвоил такой рейтинг Банку с учетом довольно высокой степени достаточности капитала - 32,8% на 1 января 2017г, существенного повышения прибыли (свыше 5 раз за 2016 год), высокого качества активов и уровня ликвидности. По прогнозам Moody's, в течение ближайших 12-18 месяцев прибыльность Банка Анелик значительно повысится.

Moody's констатирует, что в 2016 году нормативный общий капитал Банка Анелик возрос на 165% до 35.5 млрд. драмов с 13.4 млрд. в 2011г, превысив минимально требуемую с 2017 года нормативную планку по капиталу (30 млрд. драмов). Рост этого показателя на 21.8 млрд. драмов ($45 млн.) был обеспечен за счет вхождения в капитал нового акционера в лице FISTOCO LTD, долевое участие которого составило 59,68%. 2016 год Банк Анелик завершил с чистой прибылью в 1.2 млрд. драмов, против 215 млн. в 2015 году, что сформировало умеренную прибыльность активов - 0,6%. По ожиданиям Moody's, этот показатель значительно улучшится в течение последующих 12-18 месяцев, что будет обусловлено увеличением объемов кредитования и процентной маржи в результате снижения процентных ставок. Moody's также ожидает, что качество активов Банка сохранится адекватно стабилизации проводимых операций и акцентированию внимания к обеспеченным кредитным продуктам. По состоянию на 1 января 2017 года просроченные кредиты банка (корпоративные и розничные ссуды с просрочкой свыше 90 дней) составили 3,4% от общих кредитных вложений.

Стабильный прогноз по рейтингу банка отражает ожидания Moody's касательно того, что в течение последующих 12-18 месяцев качество кредитного портфеля Банка Анелик не будет ухудшаться, удастся закрепить позиции по капиталу, повысить рентабельность и ликвидность.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИА АрмИнфо, Банк Анелик по итогам 2016 года занял по активам 5-ую позицию - 283.5 млрд драмов, по кредитным вложениям - 4-ую позицию - 218.8 млрд драмов, по общим обязательствам - 4-ую позицию - 241.9 млрд драмов, причем такая же позиция обеспечена по срочным депозитам - 156 млрд драмов, львиная доля которых - порядка 70% - это средства юрлиц. Объем кредитных вложений Банка Анелик возрос за 2016 год в 3,6 раз, что позволило нарастить активы в отчетном году в 3 раза, в результате чего доля кредитного портфеля в активах банка выросла с 68% до 77%. Срочные депозиты Банк нарастил за отчетный год в 3,5 раз, что дало возможность увеличить обязательства почти настолько же (в 3,3 раза). Чистую прибыль Банк Анелик нарастил за 2016 год в 5,3 раза - до 1.2 млрд драмов. (Расчетный курс драма на 31.12.2016г - 483,94 др/$1). На 30 июня 2017 года на бирже NasdaqOMX Armenia котируется три транша купонных облигаций Банка Анелик - два долларовых по $5 млн и драмовый в объеме 1 млрд драмов. Причем, первый - долларовый транша был выпущен в декабре 2016 года, а остальные два пришлись на 2017 год. Четвертый выпуск облигаций Банка - очередной долларовый в объеме $5 млн - состоялся 29 июня с.г. и размещение пока в процессе.

Напомним, что Банк Анелик функционирует на рынке с октября 1996 года. После осуществленной в ноябре 2016 года допэмиссии, состав акционеров Банка изменился - вхождение кипрской компании FISTOCO LTD с долей участия в 59,68% снизило долю прежнего акционера в лице ливанского Банка CreditBank S.A.L с 100% до 40,32%. Непрямыми мажоритарными акционерами выступают физлица: Tarek J. Khalefe (CreditBank S.A.L) и Вартан Диланян (FISTOCO LTD).