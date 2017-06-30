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 Пятница, 30 Июня 2017 20:42

Александр Аванесов

Министр юстиции Армении провел мастер-класс для сотрудников компании ВиваСел-МТС

Министр юстиции Армении провел мастер-класс для сотрудников компании ВиваСел-МТС

АрмИнфо.Министр юстиции Армении Давид Арутюнян 30 июня провел мастер-класс для сотрудников телекоммуникационной компании ВиваСел-МТС.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства, Давид Арутюнян представил участникам встречи антикоррупционную политику правительства, осуществляемые в сфере бизнеса реформы, инновационные шаги.    Особое место министр уделил новой программе правительства, в которой представлены решения, касающиеся как борьбы с коррупцией, так и производства. Давид Арутюнян указал на важность вовлечения в борьбу с коррупцией частного сектора. В этом контексте министр подчеркнул необходимость сотрудничества с ВиваСел-МТС, в рамках которого Давид Арутюнян заявил о готовности выслушать  мнения и предложения компании по мешающим ей проблемам.

Генеральный директор компании Ральф Йирикян отметил, что достигнутые за 12 лет деятельности на телекомунникационном рынке страны успехи, приведшие компанию к передовым позициям, являются не случайностью, а результатом последовательной и длительной работы. "Эти годы динамичного развития, взлетов и падений,  воодушевления и разочарования стали для компании периодом самосовершенствования. Необходимо было применять внутренние правила и нормы, без которых не могло быть и речи об устойчивом развитии", - отметил гендиректор, выразив готовность совместно с Министерством юстиции в целях содействия в применении передового опыта.

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