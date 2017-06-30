Пятница, 30 Июня 2017 20:38

АрмИнфо.Вопрос объединения МЧС с Полицией пока на повестке не стоит. Об этом 30 июня в беседе с журналистами в парламенте Армении заявил министр по чрезвычайным ситуациям РА Давид Тоноян, отвечая на вопрос, для кого создаётся такое министерство.

<Мы даже пока не обсуждали ничего конкретного. Просто в мировой практике распространено передавать управление чрезвычайными ситуациями в ведение МВД. Но конкретных обсуждений мы пока не вели>, - подчеркнул он.

Между тем, выступая на обсуждении отчёта о выполнении госбюджета за 2016 год в постоянных парламентских комиссиях, Тоноян сказал, что цель МЧС Армении - готовность к гражданской обороне в случае военных действий. При этом он заметил, что структуры МЧС будут всячески помогать не только в нейтрализации угроз, но и переносу военных действий на территорию противника.

В то же время глава МЧС проинформировал, что в приграничной с Азербайджаном Тавушской области Армении создано уже 10 пунктов гражданской обороны. По его словам, в прошлом году они были созданы в 2 сёлах, в этом - ещё в 8. Пункты уже практически полностью оборудованы, а личный состав МЧС следит за их готовностью к возможному развитию событий.