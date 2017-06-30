Пятница, 30 Июня 2017 20:38

АрмИнфо. Вице-спикер армянского парламента, руководитель группы дружбы Армения - Словакия Эдуард Шармазанов, находящийся с рабочим визитом в Братиславе, в ходе встречи с председателем словацкого парламента Андреем Данко выразил убеждение, что данный визит придаст дополнительный стимул армяно-словацким отношениям, особенно развитию межпарламентского сотрудничества.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе парламента, была подчеркнута важность активизации взаимных визитов, а также сотрудничества в парламентских комиссия и группах дружб, состоялся обмен мнениям по вопросам сотрудничества на международных площадках.

Выразив благодарность Словакии за непоколебимую позицию по вопросу Геноцида армян, Шармазанов высоко оценил принятие словацким парламентом в 2004 году резолюции по признанию и осуждению Геноцида армян, а также закон о криминализации отрицания преступлений против человечности.

Говоря о нагорно-карабахском урегулировании, армянский вице-спикер подтвердил позицию Армении по исключительно мирному урегулированию вопроса. Он отметил, что Армения постоянно выступает с призывами к миру и стабильности в регионе, меж тем как Турция и Азербайджан являются основными угрозами стабильности в регионе. В этом контексте он коснулся диверсий, постоянно предпринимаемых Азербайджаном, и подчеркнул, что больше не достаточно декларативных заявлений международного сообщества на них, и должны быть предприняты действенные шаги по предотвращению любых попыток дестабилизации ситуации в регионе. <Арцах - государство с демократическими ценностями. Народ Арцаха героически борется за то, чтобы жить в свободной и независимой стране, Азербайджан обязан признать полное право народа Арцаха на реализацию право на самоопределение>, - сказал вице-спикер.

В качестве яркого примера мирного решения вопросов Шармазанов привел пример цивилизованный <развод> Чехии и Словакии. При этом он с сожалением констатировал, что Азербайджан избрал путь войны.

Армянский парламентарий также коснулся процесса конституционных реформ в Армении.