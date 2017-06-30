Пятница, 30 Июня 2017 20:36

АрмИнфо. Сегодня на заседании Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы провалилась инициатива создания новой турецко- азербайджанской группы под названием <Свободные демократы>. Об этом из Страсбурга сообщила вице-спикер Национального Собрания Армении, руководитель армянской делегации в ПАСЕ Арпине Ованесян.

По ее словам, сегодня в ПАСЕ один из итальянских делегатов предложил создать новую политическую группу под названием "Свободные демократы", в составе которой подавляющим большинством должны были войти турки, азербайджанцы и депутат от Боснии и Герцеговины Мелиса Маркович, которая ранее подготовила в ПАСЕ проазербайджанский доклад по Сарсангскому водохранилищу. Ованнисян сообщила, что против инициативы проголосовали 11 членов Бюро и лишь 4 были <за>.

Она также сообщила, что в Секретариат ПАСЕ уже направлено обращение об объявлении недоверия главе структуры Педро Аграмунду, замешанному в коррупционном скандале в пользу Азербайджана. Под документом подписались 160 депутата.