Пятница, 30 Июня 2017 20:34

АрмИнфо.Всемирно известный скрипач Максим Венгеров выступит с Государственным молодежным оркестром Армении во главе с дирижером Сергеем Смбатяном. Концерт состоится 12 июля в концертном зале Арама Хачатуряна на гала-концерте Международного фестиваля и конкурса Армения.

Венгеров награжден премией <Грэмми> (дважды), премиями Gramophone UK, Edison, Echo Klassik, Amadeus Prize Best Recording, Brit Award, Prix de la Nouvelle и другими призами. Оркестр исполнит симфоническую поэму <Послеполуденный отдых фавна> Клода Дебюсси, Концерт для скрипки Йоханнеса Брамса, пьесу <Одинокий парус> для скрипки и оркестра Алексея Шора