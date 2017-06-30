Пятница, 30 Июня 2017 20:32

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 03 июля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 15, 19 на ул.А.Хачатряна и прилегающие общественные абоненты,

в Нор Ареше 45-86 на 8-ой улице, 17-43 на 15-ой улице, 24-32 на 19-ой улице, 13-64 на 22-ой улице, 77-106 на 26-ой улице, 1-35 на 27-ой улице, 18-45 на 28-ой улице, 1-25 на 29-ой улице, 25-48 на 30-ой улице, 34-84, 69-108 на 34-ой улице, 4-33 на 35-ой улице, 27- 58 на 36-ой улице, 1-34 на 37-ой улице, 1-15 на 41-ой улице, 1-33 на 43-ей улице, 1-78 на 45-ой улице, жилые дома 99, 99/1 на 12-ой улице, 38А на 14-ой улице, на 4 ул.Нар-Дос, 14 на ул.Эребуни, 18, 20, 22, 24, 26 на ул. Аваневсова, 4 на ул. Хагаг Дон, собственныве дома 1-40 на переулке Димитрова, 19-41 3-ем, 4-ом, 5-ом переулках Димитрова, 13, 25 и жилой дом 26 на пр.Аршакуняц, жилые дома 4 на ул.Горветка, собственные дома 1-58 на ул.Челюскинцинери, 58, 60 на ул.Хоренаци, 96 на 2-ом переулке Хпоренаци, жилые дома 37 и 1-ый подьезд дома 72 на ул.Хоренаци, 24 на пр.Тиграна Меца,дачи в Мушакане;

10:30-16:30 жилые дома 10 на Северном проспекте, 8, 10 на ул.Абовяна, в Сари таге частично улицы 17-24 и прилегающие общественные абоненты, Центральное управление N 4 на ул.Пароняна;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично села Лусаарат, Нойакерт, села Лусашог, Ланджар, Ланджанист и прилегающие общественные абоненты;

10:30-16:00 частично село Мхчян;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 в городе Егегнадзоре улица Андраника, частично Ереванское шоссе, село Гетап и частично село Гладзор;

в Котайкском марзе:

11:00-17:00 в селе Ариндж квартал "Паруйр Севак", частично квартал "Х.Абовян", в селе Арамус территории и общественные абоненты и производственные территории;

в Гегаркуникском марзе:

10:00-16:00 банаван Сотк, села Кут, Азат, станции сотовых операторов "ВиваСелл" и "Арментел", и прилегающие общественные абоненты,

11:00-12:00 в городе Севане квартал Цамакаберд, собственные дома, прилегающие к территории Севанской ГЭС, филиал "Аревелян" компании "ВЭС", Автотранспортное предприятие, частные предприниматели "Сисуан", "Гагар", "Семо", "Тапан", Ботанический сад и прилегающие общественные абоненты;

в Тавушском марзе:

10:00-15:00 в городе Дилижане улицы Калинина, Гетапня, Абовяна, улицы Мясникяна и Камо, Горького и частичноТбилисское шоссе.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.