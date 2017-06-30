Пятница, 30 Июня 2017 20:28

АрмИнфо. "Я пытался достичь перемен в стране мирным путем, однако члены группы "Сасна Црер" избрали другой путь, но, как мы видим, оба способа не работают", - заявил 30 июня на пресс-конференции в Ереване председатель партии "Наследие" Раффи Ованесян.

Он отметил, что отношение полиции к членам группы и к Жирайру Сефиляну непозволительно. "Это бесчеловечно, незаконно и является

отражением власти Сержа Саргсяна. Мы являемся независимыми 25 лет, за все это время постоянно сталкиваемся с произволом полиции", - заметил председатель партии "Наследие", указав и на отношение правоохранительных органов в отношении СМИ и адвокатов.

Он отметил, что 9 апреля т.г. у него была возможность изменить страну, но он не допустил кровопролития, ни со стороны мирных граждан, ни со стороны сотрудников полиции, чего не скажешь о событиях 1 марта 2008 года, когда погибло 10 человек, и никто не понес за это ответственности. "Я не помню, чтобы в связи с событиями 1 марта допрашивали Левона Тер-Петросяна, Сержа Саргсяна или Роберта Кочаряна. Никто из них не взял на себя никакой ответственности за те события", - отметил Ованесян, добавив, что после событий 9 апреля ему предлагали деньги. "Но я отказался, так как мои принципы и процветание страны для меня важнее", - отметил политик.

Он подверг резкой критике действия отдельных политиков, в том числе, лидера партии "Республика" Арама Саргсяна, главу партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, досталось и музыканту Сержу Танкяну за пассивность.

Также эксперт завил, что готов сотрудничать с другими партиями и с отдельными политиками - Сейраном Оганяном, Николом Пашиняном, Гагиком Царукяном и другими, а также с партиями АРФ "Дашнякцутюн", "Елк" и РПА, если они поддержат его программу и будут готовы вместе создавать новую действительность в Армении. Также он отметил, что он высоко ценил работу своих бывших однопартийцев - Заруи Постанджян и Анаит Бахшян, первая из которых основала партию "Цирани еркир", а вторая вступила в партию "Елк". "Пришло время, и они покинули партию, и это было для них необходимо, но тот опыт, который они получили в "Наследие" пригодится им в их будущей политической деятельности", - отметил Ованесян.